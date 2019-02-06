Украина разрывает соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Кабинет министров Украины принял решение выйти из соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Эта инициатива была принята без обсуждения, сообщают местные СМИ.

Соглашение между Россией и Украиной было подписано 18 апреля 1995 года. Документ предусматривает обмен юридическими актами, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, промышленности, образования, науки, культуры, а также обороны и внешней политики. Всего перечисляется 44 пункта.

В соответствии со статьей 9 соглашения, оно остается в силе до истечения шести месяцев с даты уведомления другой стороны о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения.

Напомним, за последние месяцы Киев разорвал ряд соглашений с Россией в различных сферах. В декабре 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.