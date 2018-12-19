В МИД назвали ошибкой отказ Киева продлевать договор о дружбе с РФ

Решение Украины не продлевать договор с РФ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве - большая ошибка, и она повлечет за собой экономические, гуманитарные и иные последствия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости .

По словам Карасина, больше всего от этого пострадают простые люди, чьи потребности в нынешнем руководстве Украины никого не волнуют.

При этом договор о дружбе - крайне важный компонент договорно-правовой базы межгосударственных отношений и ориентир для выстраивания взаимодействия в самых разных областях двустороннего сотрудничества.

"Пришедшие к власти националистически настроенные силы взяли курс на разрушение исторически сложившихся связей между нашими странами и народами, сознательное превращение Украины во враждебное России государство", - отметил дипломат.