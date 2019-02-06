В Беларуси изучают новую методику добычи энергетических запасов

Но исследования нефтяников на этом не прекращаются. Новую методику добычи трудноизвлекаемых запасов изучают специалисты "Белоруснефти". Рекомендации по ее применению на этот раз дали американские эксперты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. В зоне внимания - методика многостадийного гидроразрыва пласта формата Plug and Perf. Ее основные преимущества - в увеличении площади воздействия на пласт и количества стадий гидроразрыва. Перед ее внедрением американские специалисты Джейк Бентон и Чарльз Поуп провели комплексный осмотр оснащения буровиков.
"Техническое обеспечение сервисных предприятий "Белоруснефти" на высоком уровне. Оборудование позволяет успешно выполнить многостадийный гидроразрыв по новой технологии", - подтвердил Бентон.
Новую технологию белорусские буровики планируют испытать уже в этом году. В качестве объекта определена сложная по конструкции скважина № 411 Речицкая. При этом предполагается задействовать и зарубежные компании.
Стоит напомнить, что объединение "Белоруснефть", которое ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, создано еще в 1966 году. Предприятие, кроме того, осуществляет бурение скважин, добычу попутного нефтяного газа в республике, работает в нефтяной сфере других стран.
Кстати, по данным белорусских нефтяников, в прошедшем году выполнена самая масштабная программа по бурению. Введено в добычу 40 новых скважин - максимум последних 30 лет. Нефти повышенного качества сдано 311 тысяч тонн - лучший результат с 2008-го.
Самый высокий результат за последние десять лет предприятием достигнут и по гидроразрыву пласта. В 2018 году в Беларуси проведено 57 таких операций. Рекордное количество ГРП осуществлено в зарубежных проектах компании - 156 (в России - 85, Украине - 71).