В мире
06.02.2019 10:00
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси изучают новую методику добычи энергетических запасов

Чем выше показатели добычи природных ресурсов в Беларуси, тем активнее продолжается работа по разработке новых технологических приемов. Как уже сообщал "СОЮЗ", в истекшем году в РБ получен 1 млн 670 тысяч тонн нефти - самый высокий показатель за последние семь лет, признаются эксперты. Поисково-разведочным бурением пройдено 26,2 тысяч метров горных пород. Кроме того, впервые за два прошедших десятилетия годовой объем добычи нефти равен приросту ее запасов.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Но исследования нефтяников на этом не прекращаются. Новую методику добычи трудноизвлекаемых запасов изучают специалисты "Белоруснефти". Рекомендации по ее применению на этот раз дали американские эксперты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. В зоне внимания - методика многостадийного гидроразрыва пласта формата Plug and Perf. Ее основные преимущества - в увеличении площади воздействия на пласт и количества стадий гидроразрыва. Перед ее внедрением американские специалисты Джейк Бентон и Чарльз Поуп провели комплексный осмотр оснащения буровиков.

"Техническое обеспечение сервисных предприятий "Белоруснефти" на высоком уровне. Оборудование позволяет успешно выполнить многостадийный гидроразрыв по новой технологии", - подтвердил Бентон.

Фото: Pixabay
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Новую технологию белорусские буровики планируют испытать уже в этом году. В качестве объекта определена сложная по конструкции скважина № 411 Речицкая. При этом предполагается задействовать и зарубежные компании.

Стоит напомнить, что объединение "Белоруснефть", которое  ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, создано еще в 1966 году. Предприятие, кроме того, осуществляет бурение скважин, добычу попутного нефтяного газа в республике, работает в нефтяной сфере других стран.

Кстати, по данным белорусских нефтяников, в прошедшем году выполнена самая масштабная программа по бурению. Введено в добычу 40 новых скважин - максимум последних 30 лет. Нефти повышенного качества сдано 311 тысяч тонн - лучший результат с 2008-го.

Самый высокий результат за последние десять лет предприятием достигнут и по гидроразрыву пласта. В 2018 году в Беларуси проведено 57 таких операций. Рекордное количество ГРП осуществлено в зарубежных проектах компании - 156 (в России - 85, Украине - 71).

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