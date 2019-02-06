В Брюсселе подписано соглашение о вступлении Северной Македонии в НАТО

Представители 29 стран-участниц НАТО подписали в штаб-квартире в Брюсселе протокол о вступлении Северной Македонии в альянс.

На предварительном этапе республика будет участвовать в работе блока в качестве приглашенного члена. После ратификации всеми странами НАТО Северная Македония станет тридцатым членом альянса.

"Подписание протокола открывает процесс ратификации, и надеюсь, что он пройдет быстро и мы сможем приветствовать нового 30-го члена НАТО", - заявил в этой связи генсек альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, США и западные страны оказали массированное давление на Скопье с целью втягивания в военные структуры. Ставилась задача не допустить "свободных зон" на Балканах в противоборстве с Россией.

Почти 18 лет процесс присоединения Македонии к военному блоку сдерживала Греция. Греки считают, что название Македония относится к северной греческой провинции. Однако благодаря подписанию Преспанского соглашения 17 июля 2018 года соседнее государство было переименовано в Республику Северная Македония и тем самым устранены все препятствия на пути в НАТО.

В январе текущего года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Соответственно, парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и ратификации документа сопровождался политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.

Против сделки высказался и президент Македонии Герге Иванов. Представители македонского движения "Всемирный македонский конгресс" требуют проведения референдума о переименовании республики. Для активизации инициативы нужно собрать не менее 150 тысяч подписей.

В МИД России считают, что переименование Македонии находится в русле навязанного извне процесса форсированного втягивания Скопье в НАТО. "Имеет место грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии", - особо отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.