В Кремле не получали предложений от США о новом ДРСМД

Предложений о новом договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и включении в него других стран от Вашингтона не поступало. Об этом заявили в Кремле.

Комментируя выступление президента США Дональда Трампа на этот счет, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал: "Мы слышали и ранее заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору". "Насколько это реалистично, мы не знаем", - добавил он.

"Конкретных инициатив от американских партнеров мы не получали", - отметил представитель Кремля.

"В соответствии с линией президента, сами в этой области с инициативами выступать больше не собираемся, ибо делали это уже неоднократно", - напомнил Песков.