В Samsung придумали, как делать селфи, не используя экран смартфона

В патентном бюро США зарегистрирован проект "электронного пера" со встроенной фотокамерой с оптическим зумом. Разработка принадлежит компании Samsung, а устройство очень похоже на S Pen - одно из фирменных отличий смартфонов линейки Note.

Очевидно, что гонка за самый безрамочный экран на рынке мобильных технологий еще не закончена. Достичь стопроцентного полезного покрытия лицевой поверхности мешает не только необходимость встраивать дисплей в корпус, делая рамки все уже и уже, но и необходимость массового потребителя во фронтальной камере. Производители предлагают самые разные варианты: "прячущиеся" в корпусе выдвижные модули, слайдерные форм-факторы и отверстия под селфи-камеру непосредственно в экране смартфона.

Южнокорейский гигант в этом плане делает шаг вперед по неизведанной территории. Согласно представленной документации, камера будет встроена в верхнюю часть стилуса, что не повлияет на основные его функции и потенциально может положительно сказаться на толщине смартфона.

Вероятнее всего, увидеть новинку можно будет во время ближайшей презентации нового номерного Samsung Note. К сожалению, вполне вероятен вариант, что компания из Южной Кореи разрабатывает эту технологию "в стол", и ее потенциал так никогда и не будет запущен в серию.