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06.02.2019 17:55
Рубрика: Видео

Видео: как кататься на электросамокате с максимальным комфортом

Текст: Вадим Давыденко

Одно из главных разочарований взрослой жизни в том, что не все удовольствия можно получать одновременно. Нельзя, например, слушать "Аиду" в Ла Скале и попутно рубиться на игровой приставке в стрелялку. Невозможно потягивать из бокала вкуснейший коктейль и в то же время заниматься дайвингом. Никак не получится карабкаться на вершину горы-восьмитысячника и при этом щелкать полиэтиленовые пузырьки от упаковочной пленки. Про дудочку и кувшинчик все и так знают, наверное.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А вот мчаться на электросамокате навстречу свежему утреннему ветру и при этом нежиться в уютном кресле - почему бы и нет? Еще и с кружкой какао на подлокотнике, если захотите.

По крайней мере, молодой новозеландец из городка Данидин (это, кстати, родина самого южного в мире троллейбуса, если кто не знает) сумел. Как он взгромоздил габаритное кресло на самокат и чем его зафиксировал - пусть останется его маленьким секретом, но с этого момента он - кумир всех подростков города и заноза в заднице местной полиции.

"Нарушал ПДД? Гонял по городу, подрезая джипы и автобусы? Я? Что вы, сэр! Я просто сидел в кресле на обочине!"

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#видео #авто