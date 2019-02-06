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06.02.2019 13:32
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Passat для Европы оказался современнее американского

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Рестайлинговое семейство Volkswagen Passat представили на закрытом мероприятии в Германии примерно за месяц до официального, более массового, дебюта модели на автосалоне в Женеве. Вживую, правда, показали лишь разные исполнения универсала Passat. Остальные кузовные модификации показали лишь в видеороликах и на презентационных слайдах.

В отличие от американской версии Passat, показанной на автосалоне в Детройте и базирующейся на старой платформе PQ46, новинка для Старого Света основана на более современной "тележке" МQB, а следы рестайлинга проявляются главным образом в анфас - модель получила более современную светодиодную оптику (опционально теперь доступны матричные фары IQ Light), иные решетку радиатора и бамперы. Сзади чуть иначе оформлена надписью Passat на крышке багажника.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Главное новшество в салоне - опциональная модернизированная виртуальная панель приборов, которая вразрез с трендом уменьшилась в размерах (с 12,3 до 11,7 дюйма), но стала при этом более стильной и информативной.

Переписанный софт "приборки" стал быстрее, а графика четче. В базе предложат, впрочем, стурую-добрую аналоговую "приборку". А вот аналоговые часы, украшавшие центральную консоль, изжиты как класс, отражая стремление сделать образ Passat более виртуальным и менее консервативным. Для новой мультимедийной системы MIB3 выделены три варианта дисплеев - на 6,5, 8 и 9,2 дюйма.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Топовый вариант обеспечивает доступ в интернет и поддерживает онлайн-сервисы. Кроме того, в салоне стало больше вещевых отделений, есть беспроводная зарядка для гаджетов, а также USB-слот Type-C, от которого можно подзаряжать ноутбуки. Появилось также приложение, с помощью которого некоторыми функциями автомобиля (например, разблокирокой замков) можно управлять дистанционно.

В России обновленное семейство дебютирует в 2020 году и получит 2-литровый турбодизель и бензиновые турбомоторы 1.4 TSI и 1.8 TSI, отдача которых будет уточнена позже. В Европе же предложена бензиновая линейка (1,5-литровый 150-сильный агрегат), 2-литровые (190 и 272 л.с.) двигатели. Компанию прежним дизелям (1,6-литровый, 120 л.с.)  и 2-литровый (190 или 240 л.с.) составило новое 2-литровое дизельное исполнение TDI Evo (150 л.с.).

Гибрид Passat GTE на основе бензинового 1,4-литрового турбомотора (156 л.с.) и 115-сильного электромотора получил более емкую батарею, в результате чего запас хода на электротяге увеличился с 55 км до 70 км. Увы, предлагать гибридные Passat на нашем рынке Volkswagen пока не планирует. Продажи обновленной модели в Европе начнутся в мае.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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