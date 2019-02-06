Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона

На YouTube-канале компании Saban Films опубликован трейлер художественного фильма-реконструкции "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), конкурента (сарказм) предстоящей картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Причем если лента Тарантино будет посвящена резне, устроенной членами "Семьи" Чарльза Мэнсона, среди прочего, то "Призраки" сосредоточены на этом зловещем, произошедшем полвека назад - в 1969-м году - событии полностью.

Режиссером, сценаристом и сопродюсером картины выступил средней руки ремесленник Даниэл Фаррандс ("Хэллоуин 6", "Убийства в Амитивилле", "Хэвенхёрст"). Шэрон Тейт, на тот момент - глубоко беременную супругу режиссера Романа Полански, сыграла 31-летняя американская поп-певица и актриса Хилари Дафф.

В остальных ролях: Джонатан Беннетт ("Король вечеринок 3", "Придурки из Хаззарда: Начало"), Лидия Хёрст ("Нация Z", "Лихорадка: Пациент Зеро"), Павел Шайда ("Элементарно", "Поколение убийц"), Райан Каргилл ("Голиаф", "Детство Шелдона"), Белла Поупэ ("Силиконовая долина", "Институт Роузвуд").

Премьера - 5 апреля.