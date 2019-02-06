"Порошенко осатанел": Захарова ответила на обвинения в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице ведомства в Facebook прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия виновата в бедности Украины. По ее мнению, эти слова являются ложью.

"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости - в здравом уме так даже врать не получится", - говорится в сообщении.

Она напомнила, что разрыв экономических связей с Россией произошел по инициативе украинской стороны. В пример она привела два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и еще три межрегиональных расторгнутых соглашения. Более того, Киев по собственному желанию вышел из экономических программ СНГ.

"Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", - подытожила дипломат.

Ранее Порошенко заявил, что Россия закрыла все рынки для товаров украинского производства. Это негативно сказалось на благосостоянии граждан, поскольку от экспорта в РФ Киев получал 33%. Потери президент оценил в 15 миллиардов долларов.