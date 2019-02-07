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07.02.2019 01:22
Рубрика: Спорт

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в Кубке Испании

Текст: Артур Нанян
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" и "Реал" не выявили победителя. Встреча на "Камп Ноу" завершилась вничью - 1:1.
Фото: REUTERS/SERGIO PEREZ Фото: REUTERS/SERGIO PEREZ
Фото: REUTERS/SERGIO PEREZ

Первое "класико" в этом сезоне также прошло на домашнем стадионе "сине-гранатовых". И закончилось оно плачевно для "Реала": мадридцы проиграли (1:5), а главный тренер команды Хулен Лопетеги был отправлен в отставку.

Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
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Впрочем, с той поры "королевский клуб" ощутимо прибавил. Возможно, это связано со сменой Лопетеги на Сантьяго Солари. А может просто звезды "Реала" собрались и поняли: такими темпами сезон обещает стать одним из самых провальных за последние годы. В любом случае, "сливочные" заиграли.

Что касается "Барселоны", то каталонцы не особо изменились. Как и в октябре прошлого года, перед противостоянием с главным соперником она осталась без Лионеля Месси. Аргентинец, получивший небольшое повреждение в матче с "Валенсией", остался в запасе.

А один из лучших бомбардиров "сине-гранатовых" Усман Дембеле не попал в заявку. Француз продолжает восстанавливаться после травмы.

Начало встречи осталось за "Реалом". Мадридцы уже на шестой минуте вышли вперед. Здорово сыграл Карим Бензема, выступивший в роли ассистента. Ну а отличился Лукас Васкес, не промахнувшийся по пустым воротам.

Фото: AP
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В целом, первый тайм прошел под диктовку гостей. У "Барселоны" редко получались острые атаки. А когда хозяева все же доходили до чужой штрафной, здорово действовала защита "сливочных" во главе с Серхио Рамосом. И все же каталонцы сравняли счет. На 57-й минуте забил Малком, здорово попав в угол ворот с левой ноги.

Через несколько минут на замену, наконец, вышел Месси. Но лидер "сине-гранатовых" никак себя не проявил. У него было несколько шансов принести своей команде победу, но Лионель их упустил. Как итог - ничья 1:1. Ответный матч пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.

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