Беглецу с места ДТП с жертвами будет грозить до 9 лет тюрьмы

Около 300 тыс. человек оставляют место ДТП ежегодно. Несколько тысяч из такого рода "беглецов" оставляют на дороге жертвы - тяжело раненных или погибших людей. Если водитель скрылся с места ДТП с тяжелыми последствиями, то он должен понести серьезное наказание, решили в Госдуме. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении правительственный законопроект , который грозит нарушителям лишением свободы вплоть до девяти лет.

Как следует из поправок, если в ДТП не было погибших, но пострадавшим нанесен тяжкий вред, то ответственность для "беглеца" будет такой же, как и для пойманного с поличным нетрезвого водителя. Это лишение свободы на срок до четырех лет. Если же в результате аварии погиб человек, то несознательного водителя могут лишить свободы на срок от двух до семи лет. В случае гибели двух и более лиц - от четырех до девяти лет.

В настоящее время сбежавшим с места аварии водителям грозит лишение права управления транспортными средствами на срок 1-1,5 года или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).

Как подчеркнул замглавы МВД Игорь Зубов, усиление ответственности касается только тех случаев, когда в результате ДТП наступили тяжкие последствия. Для прочих случаев остается "административка".

По его словам, камбин предложил внести изменения, выполняя постановление Конституционного суда. Согласно выводу судей, лицо, скрывшееся с места ДТП, оказывается в преимущественном положении по сравнению с тем человеком, который в аналогичном случае остался на месте и был признан пьяным за рулем.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков подробно объяснил коллегам, в чем заключается несправедливость.

- Практика показывает, что с места аварии скрываются, как правило, лица, находящие в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического, - заявил он. - Естественно, после того, как их разыскали или они добровольно обратились в правоохранительные органы, санкции к ним будут более низкие - как к трезвым водителям.

По его словам, отмечается по несколько тысяч случаев в год, когда виновные скрываются с места ДТП, где погибают люди. А ведь, возможно, их еще можно было спасти, если бы им своевременно вызвали "скорую помощь".

Водитель-беглец цинично "спасает свою шкуру", а фактически по его вине кто-то в это время погибает, прямо заявил Лысаков. Конечно, эту несправедливость нужно устранить, подчеркнул он.

- Надо вести себя в соответствии с нормами морали, вы не имеете права покидать место ДТП, вы обязаны вызвать скорую помощь, ГИБДД, может быть, никого, кроме вас и пострадавших, рядом нет, - обратился к водителям представитель "Единой России".

"Эсер" Олег Нилов предложил дополнительную меру - заодно конфисковывать авто сбежавшего нарушителя. Зубов в ответ подчеркнул, что Конституционный суд не относит транспорт к орудиям преступления в подобных ситуациях. Исключение - сознательный наезд, теракт.

Замминистра уточнил, что место происшествия ежегодно оставляют порядка 300 тысяч человек. "С принятием этого закона мы рассчитываем, что будет сокращение этой цифры", - заявил он.

- Действия водителей, которые, находясь в состоянии опьянения, совершили ДТП и скрылись с места происшествия, будут квалифицироваться так же, как если бы они управляли транспортным средством в состоянии опьянения, - резюмировал зампред профильного комитета Рафаэль Марданшин ("ЕР"). - Принятие данного закона позволит исключить возможность таким водителям избегать установленной законодательством ответственности. Это справедливо.

Как позже сообщил журналистам Нилов, депутаты фракции "Справедливая Россия" предлагают в перспективе еще больше ужесточить наказание за оставление места ДТП с жертвами, приравняв это деяние к убийству. "Нужно ставить вопрос, и я такую поправку буду вносить, чтобы лишение прав было на срок до 20 лет в разных категориях", - заявил парламентарий.