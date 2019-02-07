Число жертв обрушения здания в Стамбуле выросло до трех человек

В Стамбуле до трех человек увеличилось количество жертв при обрушении семиэтажного жилого дома в квартале Джевизли.

По последним данным, травмы различной степени тяжести получили как минимум двенадцать человек, передает агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В момент обрушения дома так находились порядка 30 человек. К месту ЧП были стянут кареты скорой помощи, бригады пожарных и спасатели.