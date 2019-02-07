ЦИК Украины зарегистрировал Порошенко кандидатом на президентских выборах

Нынешний украинский лидер Петр Порошенко официально стал одним из кандидатов на пост президента страны. В таком качестве его зарегистрировал местный Центризбирком.

Жителям Украины предстоит избрать нового главу государства 31 марта, передает телеканал ТСН.

Предвыборная гонка на Украине на этот раз характеризуется обилием кандидатов, среди которых огромное число заведомо не имеющих никаких шансов выиграть конкуренцию за президентское кресло.

Украинский политик и бывший глава президентской администрации Виктор Медведчук усмотрел в этом явные признаки будущих фальсификаций, которые инициирует действующая украинская власть.

"Вы обратили внимание на количество кандидатов в президенты, а сегодня их уже было зарегистрировано на утро 34, я думаю их будет больше 40. Так вот, такое нереальное количество кандидатов, людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране, это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций", - подчеркнул он в эфире российского Первого канала.

По мнению Медведчука, нужный результат команде Порошенко должны обеспечить многочисленные наблюдатели "технических кандидатов", которые в момент голосования будут контролировать процесс на избирательных участках.