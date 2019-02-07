Медведчук увидел схему в большом числе кандидатов в президенты Украины

Украинский политик Виктор Медведчук заявил о готовящихся фальсификациях на выборах президента Украины. Об этом свидетельствует чересчур большое число кандидатов, заявивших о своем желании побороться за кресло главы украинского государства.

"Вы обратили внимание на количество кандидатов в президенты, а сегодня их уже было зарегистрировано на утро 34, я думаю их будет больше 40. Так вот, такое нереальное количество кандидатов, людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране, это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций", - подчеркнул он в эфире российского Первого канала.

По словам Медведчука, нынешняя украинская власть заинтересована в большом количестве претендентов на пост руководителя страны, которые не имеют реальных шансов выиграть выборы. Администрация Петра Порошенко будет направлять таких людей, а также использовать их в собственных интересах. Каждый кандидат будет иметь своих наблюдателей в избирательных комиссиях, благодаря чему можно организовать подтасовки на избирательных участках.