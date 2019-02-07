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Рубрика: В мире

Медведчук увидел схему в большом числе кандидатов в президенты Украины

Текст: Александр Ленин
Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Украинский политик Виктор Медведчук заявил о готовящихся фальсификациях на выборах президента Украины. Об этом свидетельствует чересчур большое число кандидатов, заявивших о своем желании побороться за кресло главы украинского государства.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Вы обратили внимание на количество кандидатов в президенты, а сегодня их уже было зарегистрировано на утро 34, я думаю их будет больше 40. Так вот, такое нереальное количество кандидатов, людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране, это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций", - подчеркнул он в эфире российского Первого канала.

По словам Медведчука, нынешняя украинская власть заинтересована в большом количестве претендентов на пост руководителя страны, которые не имеют реальных шансов выиграть выборы. Администрация Петра Порошенко будет направлять таких людей, а также использовать их в собственных интересах. Каждый кандидат будет иметь своих наблюдателей в избирательных комиссиях, благодаря чему можно организовать подтасовки на избирательных участках.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019 Политический кризис на Украине
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