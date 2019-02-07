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07.02.2019 22:10
Рубрика: Спорт

Касаткина помогла россиянкам обыграть Данию в Кубке федерации

Текст: Анна Козина

Дарья Касаткина обеспечила сборной России победу над командой Дании в пуле А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации.

Касаткина в двух сетах за 1 час 17 минут обыграла Карен Баррицу со счетом 6:0, 6:4 и принесла своей команде второе очко.

Россия поднялась на одну строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Первое заработала Наталья Вихлянцева, которая также в двух партиях одолела чемпионку юниорского Открытого чемпионата Австралии 2019 года, перспективную теннисистку Клару Таусон, которую сравнивают с Каролин Возняцки, со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Напомним, что вчера россиянки обыграли сборную Польши со счетом 2-1, выиграв обе одиночные встречи, но уступив в паре.

Завтра Польша и Дания сыграют между собой, но Россия уже гарантировала выход в стыковой матч за право участия в плей-офф Мировой группы II. В субботу, 9 февраля, наши девушки встретятся с победителем пула B. Там сильнейшего пытаются определить четыре команды: Украины, Швеции, Эстонии и Болгарии.

Плей-офф Мировой группы II состоится в середине апреля.

Спорт Теннис Кубок Федерации
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