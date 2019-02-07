Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах

Киев боится, что российские наблюдатели на выборах президента увидят не ту картину, которые местные власти будут рисовать Западу, и потому не допускают граждан РФ до наблюдения, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому наблюдателями на выборах всех уровней не могут быть граждане государства, признанного парламентариями "агрессором" или "оккупантом".

Организаторам украинских выборов есть, что скрывать, считает Константин Косачев.

"Там очень боятся, что россияне на основании личного общения с простыми украинцами увидят отнюдь не ту картинку, которую местные власти будут рисовать иностранным наблюдателям", - заявил он ТАСС.

Тем не менее, сенатор надеется, что международные наблюдатели от ОБСЕ дадут "надлежащую оценку ситуации еще на дальних подступах к президентским выборам на Украине". Запрет на участие российских наблюдателей, по мнению Косачева, не лучшим образом свидетельствует о состоянии демократии на Украине. России же, считает он, лучше подчеркнуто не участвовать в "околовыборных" политических процессах в соседней стране.