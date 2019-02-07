Новости

Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 21:10
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 21:00
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 20:53
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 20:42
Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку 20:24
Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах 20:22
В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод 20:22
Московская школьница выстрелила себе в лицо 20:13
Макрон отказался от выступления с Меркель 20:09
Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 20:02
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 19:53
Оззи Осборн госпитализирован 19:47
Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову 19:45
У перезапуска хоррора "Хэллоуин" будет продолжение 19:28
Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью" 19:21
Экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручен орден Почета 19:12
Смольный пообещал привозить пострадавшим от гололеда еду и лекарства 18:49
Тизер: Томми Вайсо снимает фильм об акулах-убийцах 18:46
Посол Беларуси в России оценил задачи двусторонней группы по интеграции 18:26
Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 20:22
Рубрика: Власть

Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах

Текст: Галина Мисливская

Киев боится, что российские наблюдатели на выборах президента увидят не ту картину, которые местные власти будут рисовать Западу, и потому не допускают граждан РФ до наблюдения, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому наблюдателями на выборах всех уровней не могут быть граждане государства, признанного парламентариями "агрессором" или "оккупантом".

Фото: Михаил Марков/The best photos
Как будут фальсифицироваться украинские выборы
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине

Организаторам украинских выборов есть, что скрывать, считает Константин Косачев.

"Там очень боятся, что россияне на основании личного общения с простыми украинцами увидят отнюдь не ту картинку, которую местные власти будут рисовать иностранным наблюдателям", - заявил он ТАСС.

Тем не менее, сенатор надеется, что международные наблюдатели от ОБСЕ дадут "надлежащую оценку ситуации еще на дальних подступах к президентским выборам на Украине". Запрет на участие российских наблюдателей, по мнению Косачева, не лучшим образом свидетельствует о состоянии демократии на Украине. России же, считает он, лучше подчеркнуто не участвовать в "околовыборных" политических процессах в соседней стране.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Выборы президента Украины-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон отказался от выступления с Меркель
Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания