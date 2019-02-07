Малкин из-за травмы пропустит четвертый матч подряд

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, скорее всего, пропустит четвертый матч регулярного чемпионата НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, он не успеет восстановиться после травмы, полученной в конце января.

Евгений заработал повреждение верхней части тела в стычке с капитаном "Тампы" Стивеном Стэмкосом - тот матч "пингвины" выиграли 4:2. После этого он по сей день не принимает участие в тренировках. Таким образом, вероятно, он пропустит пятничный матч с "Флоридой".

Вместе с тем, в клубе ждут, что он вернется в строй в ближайшие дни. И, возможно, он сможет выйти на лед в воскресенье - любопытно, что "Питтсбургу" вновь предстоит сыграть с "Тампой".

Тем временем, минувшей ночью в "регулярке" состоялось два матча. "Торонто" на своем льду обыграл "Оттаву" 5:4, а "Рейнджерс" дома в серии буллитов взяли верх над "Бостоном" со счетом 4:3. В составе "рейнджеров" одним из творцов результата стал российский форвард Павел Бучневич, записавший в свой актив две голевые передачи. Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 27 бросков по своим воротам, также он парировал шесть буллитов из семи.