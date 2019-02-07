Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России

Строительство газопровода "Северный поток-2" не угрожает безопасности Германии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, Берлин будет внимательно подходить к диверсификации поставок энергоресурсов из-за рубежа, благодаря чему не попадет в энергозависимость от РФ.

Руководитель германского правительства также сообщила о планируемом строительстве на территории ФРГ терминалов для сжиженного газа. Свои слова фрау Меркель озвучила на встрече с главами стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия - прим. "РГ") в Братиславе, передает издание Die Welt.

Ранее стало известно о демарше президента Франции Эмманюэля Макрона, который отменил свою поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Формальной причиной, как пояснили в Елисейском дворце, стал плотный график французского лидера. Однако политологи утверждают, что к такому шагу Макрона побудили существующие противоречия в подходах Парижа и Берлина к строительству "Северного потока-2". Французские власти выступают за блокирование энергопроекта. Германия, напротив, выступает за сотрудничество с Россией в данном вопросе.