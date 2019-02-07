МИД: Заявления США о военном вторжении в Венесуэлу нарушают нормы ООН

Повторяющиеся заявления Вашингтона о возможности реализации силового сценария по урегулированию кризиса в Венесуэле нарушают нормы ООН. Об этом заявили на Смоленской площади.

США ведут подготовку различных вариантов вторжения на территорию Боливарианской республики, отметила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Вашингтон подстрекает венесуэльских военных к преступлениям, обещая им амнистию за предательство действующих властей.

Россия выступает за мирное урегулирование ситуации в Венесуэле и готова выступить в качестве посредника. В Москве исходят из того, что вмешательство третьих стран в дела суверенного государства недопустимо.