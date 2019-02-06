Венесуэла выступила за посредничество России в урегулировании кризиса

Венесуэла хотела бы видеть Россию посредником в урегулировании кризиса в стране. Об этом заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Венесуэла выступает за то, чтобы Россия участвовала в качестве посредника, у нее огромный опыт в сирийском конфликте, где участвует огромное количество игроков, где религиозная тема играет важную роль, так что ее опыт будет большой поддержкой", - отметил дипломат.

А вот США или Канаду до этого процесса Каракас не хочет допускать. "Мы уважаем и ценим, что большинство стран выступают за то, чтобы мы могли решать проблемы внутри нашей страны. Нам не нужны ни США, ни Канада, ни другие страны, чтобы они решали наши проблемы", - заявил посол, напомнив об угрозах военного вторжения, которые озвучили ранее президент США Дональд Трамп, его советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео. По словам Тортосы, пока не ясно, были ли это просто слова или реальная угроза, "однако венесуэльские военные преданы конституции и будут ее защищать".

Что касается попыток США внести в СБ ООН резолюцию, нацеленную на смену власти в Венесуэле, то дипломат обратил внимание, что Вашингтон уже потерпел поражение в этом деле. "Мы увидели полторы недели назад, что все были не согласны с политикой США в отношении нашей страны, а, наоборот, выступают за диалог", - отметил посол.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд их союзников признали Гуайдо главой венесуэльского государства (Вашингтон также ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA). Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота.

Ряд европейских стран поставил Каракасу ультиматум - либо власти страны объявляют о проведении новых президентских выборов, либо те признают Гуайдо. Мадуро отказался пойти на уступки, в результате сегодня многие члены ЕС признали Гуайдо. Принять совместное заявление помешал категорический отказ Италии.

Между тем министр иностранных дел РФ обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства. "Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Лавров.

Теперь в столице Уругвая Монтевидео должно пройти первое заседание международной контактной группы по Венесуэле, в которую входит несколько стан ЕС и Латинской Америки. Примечательно, что эта инициатива, как отметил ранее глава МИД РФ, исходит не от самих государств региона, затронутого кризисом, а из Брюсселя, который вначале присоединился к ультиматуму Вашингтона, заняв сторону венесуэльской оппозиции, а потом по своему усмотрению включил в контактную группу несколько стран Европы и Латинской Америки. При этом ни Россию, ни Китай, ни США туда не пригласили.

По словам постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, у этой международной контактной группы все же есть "шанс войти в историю, если она займется тем, что будет способствовать установлению диалога между законным правительством и оппозицией".