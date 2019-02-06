Венесуэла выступила за посредничество России в урегулировании кризиса

Новости

Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 20:43
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 20:42
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 20:39
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 20:39
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 20:28
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве 20:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 20:25
Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе" 20:21
В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво 20:20
В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме 19:54
В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов 19:52
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне 19:52
"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы 19:36
Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов 19:36
Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах 19:29
Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию 19:18
Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь 19:17
Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике актеру Ульянову в Москве 19:09
Под завалами рухнувшего в Стамбуле здания могут быть десятки человек 18:58
Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех 18:51
В Подмосковье резко снизилось число дачных краж 18:47
Новая Toyota Corolla для России: свежая информация 18:38
Мадридские таксисты завершили забастовку 18:35
Петербуржец получил условный срок за убийство друга сувенирным мечом 18:30
Жители Мурманской области пожаловались на облако угольной пыли 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 19:36
Рубрика: В мире

Венесуэла выступила за посредничество России в урегулировании кризиса

Текст: Юрий Когалов
Венесуэла хотела бы видеть Россию посредником в урегулировании кризиса в стране. Об этом заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Венесуэла выступает за то, чтобы Россия участвовала в качестве посредника, у нее огромный опыт в сирийском конфликте, где участвует огромное количество игроков, где религиозная тема играет важную роль, так что ее опыт будет большой поддержкой", - отметил дипломат.

Власти Венесуэлы изъяли партию оружия из США

А вот США или Канаду до этого процесса Каракас не хочет допускать. "Мы уважаем и ценим, что большинство стран выступают за то, чтобы мы могли решать проблемы внутри нашей страны. Нам не нужны ни США, ни Канада, ни другие страны, чтобы они решали наши проблемы", - заявил посол, напомнив об угрозах военного вторжения, которые озвучили ранее президент США Дональд Трамп, его советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео. По словам Тортосы, пока не ясно, были ли это просто слова или реальная угроза, "однако венесуэльские военные преданы конституции и будут ее защищать".

Что касается попыток США внести в СБ ООН резолюцию, нацеленную на смену власти в Венесуэле, то дипломат обратил внимание, что Вашингтон уже потерпел поражение в этом деле. "Мы увидели полторы недели назад, что все были не согласны с политикой США в отношении нашей страны, а, наоборот, выступают за диалог", - отметил посол.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд их союзников признали Гуайдо главой венесуэльского государства (Вашингтон также ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA). Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота.

Ряд европейских стран поставил Каракасу ультиматум - либо власти страны объявляют о проведении новых президентских выборов, либо те признают Гуайдо. Мадуро отказался пойти на уступки, в результате сегодня многие члены ЕС признали Гуайдо. Принять совместное заявление помешал категорический отказ Италии.

Мадуро предсказал будущее Гуайдо

Между тем министр иностранных дел РФ обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства. "Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Лавров.

Теперь в столице Уругвая Монтевидео должно пройти первое заседание международной контактной группы по Венесуэле, в которую входит несколько стан ЕС и Латинской Америки. Примечательно, что эта инициатива, как отметил ранее глава МИД РФ, исходит не от самих государств региона, затронутого кризисом, а из Брюсселя, который вначале присоединился к ультиматуму Вашингтона, заняв сторону венесуэльской оппозиции, а потом по своему усмотрению включил в контактную группу несколько стран Европы и Латинской Америки. При этом ни Россию, ни Китай, ни США туда не пригласили.

По словам постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, у этой международной контактной группы все же есть "шанс войти в историю, если она займется тем, что будет способствовать установлению диалога между законным правительством и оппозицией".

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"