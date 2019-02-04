МИД: Угрозы введения войск в Венесуэлу подрывают международное право

Силовой сценарий военного вторжения в Венесуэлу, который публично допустил президент США Дональд Трамп, "подрывает все основы международного права". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Бишкек.

Глава МИД обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними - и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства. "Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Сергей Лавров.

По его словам, для Москвы очевидна "инспирированность этой ситуации". Министр также раскритиковал идею создания "контактной группы по Венесуэле" Евросоюзом, который теперь претендует на главную посредническую роль в ее урегулировании.

По словам Лаврова, эта инициатива исходит не от самих государств региона, затронутого кризисом, но из Брюсселя, который вначале присоединился к ультиматуму Вашингтона, заняв сторону венесуэльской оппозиции, а потом по своему усмотрению включил в контактную группу несколько стран Европы и Латинской Америки, при этом ни Россию, ни Китай, ни даже США туда не пригласили.

"Почему Евросоюз считает себя вправе диктовать условия для международных посреднических усилий? Я не знаю", - заключил глава МИД РФ.