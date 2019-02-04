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04.02.2019 11:30
Рубрика: Власть

МИД: Угрозы введения войск в Венесуэлу подрывают международное право

Текст: Екатерина Забродина

Силовой сценарий военного вторжения в Венесуэлу, который публично допустил президент США Дональд Трамп, "подрывает все основы международного права". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Бишкек.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Глава МИД обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними - и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства. "Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Сергей Лавров.

Фото: AP Photo/Ricardo Mazalan
Венесуэла готова ответить на военное вмешательство США

По его словам, для Москвы очевидна "инспирированность этой ситуации". Министр также раскритиковал идею создания "контактной группы по Венесуэле" Евросоюзом, который теперь претендует на главную посредническую роль в ее урегулировании.

По словам Лаврова, эта инициатива исходит не от самих государств региона, затронутого кризисом, но из Брюсселя, который вначале присоединился к ультиматуму Вашингтона, заняв сторону венесуэльской оппозиции, а потом по своему усмотрению включил в контактную группу несколько стран Европы и Латинской Америки, при этом ни Россию, ни Китай, ни даже США туда не пригласили.

"Почему Евросоюз считает себя вправе диктовать условия для международных посреднических усилий? Я не знаю", - заключил глава МИД РФ.

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