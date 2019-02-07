Moody’s оценило влияние санкций США против Венесуэлы на "Роснефть"

Санкции США по отношению к Венесуэле не грозят рисками для "Роснефти", считает рейтинговое агентство Moody’s. Российская компания сможет вернуть предоплату, внесенную за венесуэльскую нефть PDVSA, в сумме 2,3 миллиарда долларов к середине будущего года.

По мнению аналитиков агентства, PDVSA будет возвращать примерно по полмиллиарда долларов в квартал.

Американские санкции в отношении PDVSA вводят ограничения на финансовую и операционную гибкость совместных предприятий "Роснефти" в Венесуэле.

Введены они были 28 января, США заблокировали активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции на семь миллиардов долларов.