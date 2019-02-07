Народные инспекторы будут фиксировать нарушения ПДД

Россияне получат возможность фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото и видео с "уликами" в полицию. "Показания" от таких народных инспекторов станут основанием для вынесения решения об административном наказании без составления протоколов. Законопроект кабмина об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Граждане, скачав специальное приложение, смогут сообщать о таких нарушениях, как несоблюдение правил пересечения железнодорожного переезда, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, непропуск пешеходов, разворот или движение задним ходом там, где это запрещено, а также остановка или парковка в неположенном месте.

Если просто снять нарушение на смартфон, такие доказательства в полиции не примут. В законопроекте оговаривается, что народные инспекторы должны быть зарегистрированы в специальной федеральной государственной информационной системе. Соответствующее программное обеспечение еще предстоит создать, а также обзавестись необходимым оборудованием, и на это потребуется время, сказал депутатам замглавы МВД Игорь Зубов. Так что вступление закона в силу будет отложено на 180 дней после принятия. Понадобятся, конечно, и деньги - 2,7 млрд рублей из бюджета в течение трех лет.

Как подчеркнул замминистра, законопроект подготовлен по поручению президента РФ. Он также пояснил, что нововведение будет функционировать примерно так же, как сейчас работает система автоматизированной фиксации нарушений фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом Зубов дал понять, что принятые в автоматическом режиме данные не станут поводом для штрафа "автоматом". Решение все равно будет принимать сотрудник полиции.

В камбине ожидают, что граждане активно воспользуются возможностью, и дороги, как следствие, станут более безопасными, сообщил замглавы МВД.

Правительство также ссылается на зарубежный опыт и на итоги эксперимента в России. Пилотный проект проводился в Москве и Татарстане, жители которых действительно показали себя как активные "ловцы" дорожных нарушителей.

Зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин уточнил, что спецприложение, позволяющее автоматическую передачу факта фиксации правонарушения, надо будет установить на мобильный телефон или планшет.

"Это позволит упростить и ускорить процесс привлечения нарушителей к административной ответственности, - сказал он. - Предлагаемая норма позволит гражданам участвовать, в том числе, и в соблюдении, и защите общественной безопасности, о чем говорилось на Госсовете, который проводил президент РФ".

Комментарий

Виктор Карамышев, член Комитета по контролю и Регламенту:

- Уверен, что активная гражданская позиция в выявлении нарушений среди водителей поможет улучшить культуру наших водителей и на дорогах, и во дворах, и на парковках. К сожалению, сегодня она далека от, скажем, европейской.

Конечно, стиль вождения российских водителей не такой, как в Индии, Иране или Египте, где машины снуют как частицы при броуновском движении, а пешеходы должны обладать неплохими спринтерскими способностями, чтобы перейти дорогу.

Но сколько хамства и наплевательского отношения к другим участникам дорожного движения мы встречаем каждый день на дорогах! Припаркованный автомобиль на тротуаре, мешающий пройти с коляской. Лихой разворот через сплошную и создание аварийной ситуации на дороге. Отпрыгивающие в разные стороны от опаздывающих водителей пешеходы на "зебре". Хамское поведение на перекрестках, при повороте или развороте. Ночные автогонки по ночным улицам Москвы на бешеной скорости. И чем "круче" номера висят на автомобиле, тем наглее ведет себя водитель.

Известный актер проехал по пешеходной зоне к театру, где служит. Светская львица, жена состоятельного человека и по совместительству муниципального депутата одного подмосковного города, перекрыла дорогу, создав пробку, чтобы снять клип. Директор одного из столичных театров передвигался по тротуару. Список таких нарушений можно продолжать бесконечно.

Кто-то может заметить, что, вовлекая простых людей в процесс обеспечения общественной безопасности, мы растим стукачей. Это не стукачество, а активная позиция граждан, которые хотят жить в обществе вежливых водителей, а не автохамов, от поведения которых зачастую зависит человеческая жизнь. И мы знаем такие случаи, когда припаркованный во дворе не по правилам автомобиль перекрыл проезд машины скорой помощи, что стоило жизни человеку, который этой помощи так и не дождался.