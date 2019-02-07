Новое массовое вымирание видов связали с потреблением мяса

Самой большой угрозой для видов, находящихся на грани исчезновения, является потребление мяса человеком. К такому выводу пришли экологи, проанализировавшие 362 существующих вида мегафауны (всех крупных животных).

Ученые обнаружили, что численность 70 процентов видов мегафауны сокращается, а 59 процентов находится на грани исчезновения. Полный текст исследования опубликован в журнале Conservation Letters.

Главной угрозой в каждом классе мегафауны оказалась прямая добыча людьми. Наиболее распространенным мотивом ученые определили потребление мяса. Исключением явились рептилии, где главный интерес человека составляли яйца. Также мотивом вылова было использование в медицинских целях и применение в хозяйстве шкур и плавников. Под угрозой находятся, в частности, китовая акула, белуга, африканский слон, сомалийский страус, синий кит и другие.

- Иногда убийство животных является законным, иногда незаконным, иногда непреднамеренным, как во время крупных уловов. Если эта тенденция сохранится, мы потеряем многие виды, мир обеднеет, - рассказал The Guardian профессор Уильям Риппл, один из авторов исследования. Экологи призвали к действиям на международном уровне для спасения животных. "Люди стали супер-хищниками. Многие животные имеют низкую скорость размножения, поэтому они столь уязвимы", - заключил эколог.