Очередная распродажа: В какие города можно улететь из Беларуси за 10 евро

Сразу четыре точки на карте воздушных трасс "Белавиа" пополнили в этом году число направлений по льготным тарифам. Информация об этом размещена на сайте авиакомпани. Речь идет о полетах в Казань, Кишинев, Рим и Франкфурт.

Предложение авиаторов позволит пассажирам приобретать билет в одну сторону за 10 евро плюс таксы и сборы, а туда-обратно - за 20 евро на тех же условиях. Как говорят в таких случаях: время пошло. Реализация билетов будет осуществляться 7 февраля до 23.59 по минскому времени, а период путешествия: с 8 февраля по 7 марта. В компании предупреждают, что дата возврата фиксируется по второму купону.

Акция действует при покупке билетов как из белорусской столицы, так и обратно. Правда, билеты продаются только на сайте belavia.by. Изменения времени и даты вылета запрещены, напоминают авиаторы и добавляют, что количество билетов по акции ограничено.

Использование билета, согласно регламенту "Белавиа", обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. "При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута", - уточняют организаторы акции.

В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается. Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается, сообщает БЕЛТА.

Как уже сообщал "СОЮЗ", крупнейший перевозчик Беларуси в рамках действующего 30-дневного безвизового режима ввел с 2 ноября 2018 года экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%.

Остается только напомнить, что "Белавиа" базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии.