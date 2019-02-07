Продажи легковых автомобилей начнут заметно расти во втором полугодии

Пока на покупательскую активность влияет подорожание машин. Многие, кто планировал приобрести или поменять авто, сделали это в конце прошлого года, когда дилеры только начали корректировать цены.
В этом году российский авторынок вырастет на 3,6 процента, конкретизировал прогноз независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Январская динамика объема реализации - лишь плюс 0,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2018-го - его не смущает. "Увеличение НДС до 20 процентов и ослабление курса рубля привели к повышению цен на новые легковые автомобили. Эти факторы негативно влияют на количество сделок. Но в целом рост рынка прогнозируется как минимум до 2022 года".
Эксперты предполагают, что январь может оказаться самым неудачным месяцем с точки зрения динамики продаж.
Но некоторый провал был ожидаем - большинство производителей с начала года повысили цены, оправдывая это ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС). В основном - в пределах 5 процентов. Но некоторые комплектации моделей Toyota подорожали на 8,6 процента, Ford - на 6,6. Изменились ценники даже на Lada - на 2,5-3 процента.
Как показал проведенный в конце января опрос агентства "Автостат" и издательства "За рулем", только 5,8 процента автолюбителей не скорректировали в этот период свои планы по покупке машины, а 12,1 процента поторопились приобрести ее еще до нового года. Остальные либо совсем отказались от этой идеи, либо решили взять авто подешевле. Еще 7,4 процента и вовсе сделали выбор в пользу подержанной легковушки. Поэтому неудивительно, что председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер, представляя январские данные статистики, назвал рост на 0,6 процента положительным во всех смыслах результатом.
Кстати, традиционные лидеры рынка, за редким исключением, остались в плюсе. Увеличились продажи отечественных Lada, УАЗ и ГАЗ, а также премиальных марок. Но были и те, кому не повезло. Хуже стали покупать автомобили Renault (на 1 процент) и Nissan (на 7), но на фоне результатов Subaru (минус 27 процентов), Ford (минус 44) и Honda (минус 48) - катастрофой это не назовешь.
В любом случае, по словам представителя ГК "АвтоСпецЦентр" Александра Захарова, результат января не повлиял на общий прогноз по году: "Он неизменен: рост на 3-5 процента. И предполагает снижение покупательской активности в первом полугодии и небольшое увеличение во втором".