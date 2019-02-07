Продажи легковых автомобилей начнут заметно расти во втором полугодии

Российский авторынок продолжит расти, но этот процесс будет более заметным во второй половине года, прогнозируют эксперты "Российской газеты".

Пока на покупательскую активность влияет подорожание машин. Многие, кто планировал приобрести или поменять авто, сделали это в конце прошлого года, когда дилеры только начали корректировать цены.

В этом году российский авторынок вырастет на 3,6 процента, конкретизировал прогноз независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Январская динамика объема реализации - лишь плюс 0,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2018-го - его не смущает. "Увеличение НДС до 20 процентов и ослабление курса рубля привели к повышению цен на новые легковые автомобили. Эти факторы негативно влияют на количество сделок. Но в целом рост рынка прогнозируется как минимум до 2022 года".

Эксперты предполагают, что январь может оказаться самым неудачным месяцем с точки зрения динамики продаж.

Но некоторый провал был ожидаем - большинство производителей с начала года повысили цены, оправдывая это ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС). В основном - в пределах 5 процентов. Но некоторые комплектации моделей Toyota подорожали на 8,6 процента, Ford - на 6,6. Изменились ценники даже на Lada - на 2,5-3 процента.

Как показал проведенный в конце января опрос агентства "Автостат" и издательства "За рулем", только 5,8 процента автолюбителей не скорректировали в этот период свои планы по покупке машины, а 12,1 процента поторопились приобрести ее еще до нового года. Остальные либо совсем отказались от этой идеи, либо решили взять авто подешевле. Еще 7,4 процента и вовсе сделали выбор в пользу подержанной легковушки. Поэтому неудивительно, что председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер, представляя январские данные статистики, назвал рост на 0,6 процента положительным во всех смыслах результатом.

Фото: Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Андрей Полухин

Кстати, традиционные лидеры рынка, за редким исключением, остались в плюсе. Увеличились продажи отечественных Lada, УАЗ и ГАЗ, а также премиальных марок. Но были и те, кому не повезло. Хуже стали покупать автомобили Renault (на 1 процент) и Nissan (на 7), но на фоне результатов Subaru (минус 27 процентов), Ford (минус 44) и Honda (минус 48) - катастрофой это не назовешь.

В любом случае, по словам представителя ГК "АвтоСпецЦентр" Александра Захарова, результат января не повлиял на общий прогноз по году: "Он неизменен: рост на 3-5 процента. И предполагает снижение покупательской активности в первом полугодии и небольшое увеличение во втором".