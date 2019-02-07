Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: Еще один способ быстро очистить наледь c автомобиля 16:21
В России началось производство обновленного Nissan Qashqai 16:13
Восемь автомобилей, которые подешевели в России с начала года 13:54
Видеоблогеры разбили джип в попытке научиться "зеркальному" вождению 12:16
07.02.2019 18:33
Рубрика: Легковые авто

Разгонятся к лету

Продажи легковых автомобилей начнут заметно расти во втором полугодии
Текст: Андрей Полухин
Российская газета - Федеральный выпуск № 28 (7786)
Российский авторынок продолжит расти, но этот процесс будет более заметным во второй половине года, прогнозируют эксперты "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока на покупательскую активность влияет подорожание машин. Многие, кто планировал приобрести или поменять авто, сделали это в конце прошлого года, когда дилеры только начали корректировать цены.

В этом году российский авторынок вырастет на 3,6 процента, конкретизировал прогноз независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Январская динамика объема реализации - лишь плюс 0,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2018-го - его не смущает. "Увеличение НДС до 20 процентов и ослабление курса рубля привели к повышению цен на новые легковые автомобили. Эти факторы негативно влияют на количество сделок. Но в целом рост рынка прогнозируется как минимум до 2022 года".

Фото: Пресс-служба Renault
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники России

Эксперты предполагают, что январь может оказаться самым неудачным месяцем с точки зрения динамики продаж.

Но некоторый провал был ожидаем - большинство производителей с начала года повысили цены, оправдывая это ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС). В основном - в пределах 5 процентов. Но некоторые комплектации моделей Toyota подорожали на 8,6 процента, Ford - на 6,6. Изменились ценники даже на Lada - на 2,5-3 процента.

Как показал проведенный в конце января опрос агентства "Автостат" и издательства "За рулем", только 5,8 процента автолюбителей не скорректировали в этот период свои планы по покупке машины, а 12,1 процента поторопились приобрести ее еще до нового года. Остальные либо совсем отказались от этой идеи, либо решили взять авто подешевле. Еще 7,4 процента и вовсе сделали выбор в пользу подержанной легковушки. Поэтому неудивительно, что председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер, представляя январские данные статистики, назвал рост на 0,6 процента положительным во всех смыслах результатом.

Фото: Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Андрей Полухин

Кстати, традиционные лидеры рынка, за редким исключением, остались в плюсе. Увеличились продажи отечественных Lada, УАЗ и ГАЗ, а также премиальных марок. Но были и те, кому не повезло. Хуже стали покупать автомобили Renault (на 1 процент) и Nissan (на 7), но на фоне результатов Subaru (минус 27 процентов), Ford (минус 44) и Honda (минус 48) - катастрофой это не назовешь.

В любом случае, по словам представителя ГК "АвтоСпецЦентр" Александра Захарова, результат января не повлиял на общий прогноз по году: "Он неизменен: рост на 3-5 процента. И предполагает снижение покупательской активности в первом полугодии и небольшое увеличение во втором".