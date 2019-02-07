Путин объявил о запуске создания научно-исследовательских центров

Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет запущен процесс создания научно-образовательных и исследовательских центров мирового уровня.

"Причем в первую очередь они появятся в тех регионах, где наука и достижения особенно востребованы для социально-экономического развития. В том числе в Сибири и на Дальнем Востоке”, - сказал он на церемонии вручения в Кремле наград лауреатам премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018.

По словам президента, создание таких новых точек роста имеет особое значение для молодых людей, для молодежи. Он напомнил, что местом притяжения увлеченных наукой и изобретательством ребят уже стал Сириус.

По словам президента, все общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки. "В том числе в реализации задачи пространственного развития России, формировании новых механизмов экономического, научного, технологического роста России и ее огромных территорий”, - пояснил президент.