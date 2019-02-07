Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

Верховная рада Украины одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Такое решение поддержали 240 местных парламентариев

Законопроект теперь должны рассмотреть в Конституционном суде, передает издание "Сегодня.

Украинские власти проводят переименование Днепропетровской области в рамках так называемой декоммунизации. В названии региона заложено имя советского и большевистского деятеля Григория Петровского.

Кстати, президент Украины Петр Порошенко ранее предлагал свой вариант наименования региона. По мнению украинского лидера, Днепропетровскую область следовало назвать Днепровской. Идея главы государства, впрочем, не нашла поддержки среди местных депутатов.

Примечательно, что мэр Днепра Борис Филатов выступил категорически против переименования Днепропетровской области.

"Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он на своей странице в Facebook. Градоначальник выразил надежду, что украинские депутаты не достигнут своей цели.

Ранее на Украине было одобрено переименование Кировоградской области в Кропивницкую.