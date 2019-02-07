На станции метро "Автозаводская" пассажира ранили ножом

Полицейские задержали мужчину, который на станции метро "Автозаводская" в Москве, нанес ножевое ранение пассажиру. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож, сообщают правоохранители.

Подозреваемый - 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. Он был оперативно задержан и доставлен в отделение для разбирательства. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а также арестовали злоумышленника.