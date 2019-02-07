С наступлением теплых дней неподалеку от Якутска начнется строительство Жатайской судоверфи. Несмотря на то что она будет расположена в 500-х километрах южнее полярного круга, верфь считается одним из ключевых якутских проектов, включенных в федеральную программу социально-экономического развития арктической зоны. Причем в республике это не единственный объект, который будет работать на нужды Арктики, но строится за ее пределами.

Флот будут обновлять

На балансе Ленского объединенного речного пароходства сегодня числится более 350 различных судов, большинство из которых имеет одну общую характеристику - преклонный возраст. В среднем они старше 35 лет. Чтобы поддерживать их на плаву, предприятие ежегодно тратит огромные деньги. В 2018-м, к примеру, на модернизацию танкеров было направлено более 600 миллионов рублей. Это позволяет продлить срок службы судов, но новее они не становятся. Стремительно стареющий флот надо обновлять кардинально.

- Производственные мощности Жатайской верфи позволят ежегодно строить до десяти речных судов различных типов и назначения, модернизировать по шесть, утилизировать списанные плавсредства, а также проводить межнавигационное обслуживание действующих, - говорит первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников.

По его словам, проектно-сметная документация уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Большая часть необходимых средств (4,1 миллиарда рублей) предусмотрена в федеральном бюджете. 750 миллионов добавит республика, еще 873 миллиона будет привлечено из внебюджетных источников.

Верфь расположится в пригородном поселке Жатай, где с 1943 года действует судоремонтный-судостроительный завод. Часть имеющейся базы используют на новом предприятии. Там же трудоустроят многих жителей Жатая. Конечно, потребуются и специалисты, которых в Якутии сейчас нет. Для них в конце прошлого года в поселке был введен 96-квартирный дом. А с подготовкой кадров на перспективу обещает помочь Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

- Уже с 2020 года начнем заключать соглашения на обучение специалистов современным технологиям в области судостроения и судоремонта, их стажировок в образовательных и производственных организациях Республики Корея и ФРГ - мировых лидеров отрасли, - отмечает заместитель руководителя агентства Гасан Гасанбалаев.

На строительство верфи, где будут работать около 700 человек, отведено всего два года. Уже к концу 2021-го здесь заложат первые суда.

Причал - своими силами

Если не менять устаревшие схемы грузоперевозок, от новых судов будет мало пользы. Поэтому параллельно в республике ведется работа по совершенствованию логистики. Основным объектом такого рода является грузовой терминал в поселке Нижний Бестях, который ленские речники строят своими силами. Здесь грузы, поступившие по железной дороге, станут переваливать на суда для доставки в северные и арктические районы.

Рельсы вышли к Нижнему Бестяху давно. Но речной порт расположен на противоположной стороне реки Лены, в Якутске. Из-за того, что два важнейших объекта транспортной инфраструктуры не завязаны в узел, перевалка предназначенных для Арктики грузов обходится в копеечку. Маломощный причал на правом берегу реки есть, но он позволяет перерабатывать не более 20 тысяч тонн грузов за навигацию, а требуется перегружать сотни тысяч тонн.

На строительство Жатайской верфи из федерального бюджета выделят 4,1 миллиарда рублей. 750 миллионов добавит регион, еще 873 миллиона привлекут из внебюджетных источников

- Общая номинальная мощность переработки нового грузового терминала составит 500 тысяч тонн грузов в год, - отмечает министр транспорта республики Александр Тарасов.

Как и Жатайская верфь, этот причал строится далеко от Арктики, но предназначен в первую очередь для ее обслуживания. Его значение столь велико, что власти республики намерены распространить на него налоговые льготы и преференции, полагающиеся резидентам территорий опережающего развития.

Затраты на завоз поделят

В ближайшие годы объем перевозок в якутскую Арктику существенно возрастет. Пока грузы туда надо завозить в основном для нужд местного населения, но скоро на Север придут крупные недропользователи, там уже осваиваются военные… И тут возникает коллизия, решать которую приходится не просто южнее полярного круга - в Москве. Местные власти не единожды пытались убедить федеральных чиновников в том, что затраты на завоз надо делить между регионом и центром. Пока это получалось плохо.

- До настоящего времени всю финансовую нагрузку по обеспечению поставок в северные и арктические районы несла и несет республика. При этом стоимость завоза для нужд самообеспечения ежегодно составляет более 30 миллиардов рублей, - говорит заместитель председателя парламента Якутии Виктор Губарев.

20 миллиардов из этой суммы оплачивается за счет коммерческих кредитов, которые вынуждены брать под высокие проценты участвующие в процессе местные предприятия. Эти деньги надолго омертвляются. Ведь грузы надо закупить, завезти речным транспортом до пунктов депонации, хранить их там до открытия зимников, перегружать на машины и везти дальше. В некоторых случаях срок оборачиваемости ресурсов достигает двух лет! Проценты капают, их надо компенсировать, из-за этого цены на все и вся в северных районах непомерны, а партнеры по северному завозу вязнут в судебных тяжбах, не в состоянии рассчитаться друг с другом.

Недавно власти Якутии подготовили очередной пакет предложений, направленных на разрешение существующих противоречий. Главное из них - ввести федеральное финансирование северного завоза. Впервые за многие годы якутян услышали.

По словам директора департамента регионального развития минэкономразвития РФ Игоря Егорова, планируется увеличить бюджетный кредит на завоз жизнеобеспечивающих грузов. Подготовлен проект создания в арктических и северных районах необходимой инфраструктуры для принятия грузов - за счет федеральной казны там будут строить подъездные пути, склады, овощехранилища и другие объекты. Даже зимники, которые во все времена содержались за счет регионов, теперь внесут в федеральные нормативные акты с открытием соответствующего финансирования.