Жена Квачкова рассказала, чем он будет заниматься после освобождения

Супруга бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова Надежда рассказала, чем он будет заниматься после освобождения из мордовской колонии.

"Владимир Васильевич требует лечения. Ранения, переломы и ушибы дают о себе знать. Не курорт там. Дома планирует заниматься наукой, защищать докторскую. Она была им написана до задержания в 2005 году на тему: "Специальные операции". Но не успел - его арестовали", - сказала жена экс-полковника в интервью KP.Ru.

Владимир Квачков в 2013 году был осужден на 13 лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа (позже приговор был смягчен - восемь лет колонии).

В четверг Зубово-Полянский районный суд Мордовии постановил освободить его от отбывания дальнейшего наказания. Такое решение связано с декриминализацией указанного состава преступления. 19 февраля Квачков должен выйти на свободу.

"Поскольку первая часть статьи 282 "экстремизм" перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания. Срок же за попытку организовать мятеж к настоящему времени уже истек", - отметила защитница бывшего полковника.