Прокуратура не выявила случаев голодных обмороков в школах Кузбасса

Сведения о случаях голодных обмороков у детей в школах Кузбасса, озвученные в январе, не нашли своего подтверждения в ходе прокурорской проверки. Последняя была организована 23 января после соответствующих публикаций в средствах массовой информации.

- Во время проверки в прокуратуру области от детского омбудсмена поступила информация о голодных обмороках, зафиксированных в школах поселка Барзас, города Березовского и села Пашково Яшкинского района, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - По всем этим фактам проведены прокурорские проверки с выходом на место и привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Прокуратура Березовского опросила сотрудников школ, учащихся и их законных представителей, изучила журналы регистрации обращений за медицинской помощью. Работники прокуратуры выезжали в многодетные и малообеспеченные семьи, общались с жителями. 5 февраля проверяющие выехали в Яшкинский район. Медицинский работник школы села Пашкова пояснила, что случаев обращения детей за помощью в связи с голодными обмороками не было. Как и жалоб детей, педагогов и родителей по этому вопросу. Директор и другие работники школы, начальник управления образования, родители учащихся также заявили, что дети в голодные обмороки не падали.

Сейчас прокуроры городов и районов области продолжают проверки исполнения законодательства при организации питания в школах.