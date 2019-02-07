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07.02.2019 10:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Барнауле учительницу попросили уволиться за "откровенное" фото

Текст: Наталья Граф (Барнаул)
В Барнауле директор школы предложила педагогу уволиться за фотографию в открытом платье, размещенную в социальной сети. На 38-летнюю учительницу русского языка и литературы директору пожаловался кто-то из родителей. Педагог увлекается моржеванием и нередко выкладывает на своей страничке в социальной сети снимки в спортивном купальнике и легкой одежде. Это вызвало недовольство администрации образовательного учреждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как оказалось, директора смутила достаточно безобидная фотография - учительница в открытом платье сидит на турнике в мороз. Она посчитала этот снимок пятном на репутации школы и предложила написать заявление по собственному желанию.

Фото: depositphotos.com
Уволенная из-за фото в купальнике омская учительница не хотела огласки

- Снимок был сделан в декабре во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи", - рассказала учительница Татьяна Кувшинникова "KP.Ru". - Мы выступали на площади Октября, было массовое обливание водой. Специально не стала фотографироваться в купальнике, надела платье. Но в итоге получилось еще хуже.

Кувшинникову отстояли родители, потребовавшие оставить учительницу в покое и собравшие подписи в ее защиту.

- Это ее личная жизнь, но здесь дело не в фотографии. Это было выставлено для детей. Я не хочу об этом говорить, я эти сплетни не собирала. Пусть каждый поймет в меру своей воспитанности и образованности, - прокомментировала ситуацию "КП" директор школы № 13 Людмила Кузнецова.

Между тем, это уже не первый случай, когда директора школ "перегибают палку" и пытаются уволить учителей за фото в социальной сети. Аналогичная история произошла в прошлом году в Омске. Директору школы не понравился снимок учительницы с рекламной фотосессии в закрытом купальнике.

- Учитель истории Виктория Попова распространением в сетях фотографий фривольного содержания нанесла урон имиджу учебного заведения, где существует кодекс профессиональной этики педагогов, который, в частности, согласован с родителями учеников. Такое поведение не согласуется с высоким званием педагогического работника, - сообщили "РГ" в мэрии. - Она осознала свою ошибку и написала заявление по собственному желанию.

Разгорелся скандал. Уволенного педагога поддержали ее коллеги со всей страны. История вызвала бурный общественный резонанс. В результате администрация разрешила учительнице вернуться на работу.

Общество Образование Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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