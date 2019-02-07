В Кузбассе возбудили дело о гибели ребенка при пожаре

Уголовное дело возбуждено после гибели на пожаре одного из семерых детей многодетной приемной семьи в кемеровском поселке Мозжуха.

Сообщение о том, что трехэтажный частный дом горит, поступило в экстренные службы накануне около 22 часов местного времени. После прибытия на место сотрудников МЧС и следственной группы были госпитализированы 41-летний хозяин дома, его 40-летняя супруга и шестеро детей в возрасте от шести до 12 лет.

- У мужчины врачи диагностированы термические повреждения, женщина и спасенные дети не пострадали, но в доме оставался еще один - 11-летний ребенок, - сообщила "РГ" официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - По словам членов семьи, они обогревали дом тепловой пушкой, подключенной к газовому баллону, и в какой-то момент услышали хлопок. Покинуть помещение удалось не всем. Мужчина вернулся в дом, уже охваченный огнем, чтобы найти сына, но безрезультатно. Тело мальчика было обнаружено после ликвидации пожара. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его расследование продолжается. Устанавливаются причины возгорания и смерти потерпевшего.

На месте работает следственная группа во главе с замруководителя следственного управления. В составе группы - следователи-криминалисты и сотрудники МЧС.