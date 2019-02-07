Жильцы омской многоэтажки не могут заснуть из-за шума по ночам. В свое время новоселы высотки на улице Декабристов, 98 считали, что им очень повезло: престижный район, прекрасный вид из окон. Однако вскоре начались проблемы - вместо планировавшегося ранее отделения банка на первом этаже здания открыли ресторан.

Помещение показалось коммерсантам чересчур тесным, его площадь расширили, а крышу пристройки подняли под самые окна второго этажа. Чтобы сэкономить на монтаже системы вентиляции, трубы вывели на крышу пристройки, где установили мощные электромоторы, а потом добавили кондиционеры. И теперь жители хорошо представляют, как звучит реактивный самолет на взлете. Причем денно и нощно.

- В будние дни ресторан работает до двенадцати ночи, в выходные и праздничные - до трех ночи. Мы уже забыли, что такое нормальный сон. Наушники и беруши не спасают. Но самое ужасное, что бизнесмены просто не хотят нас услышать, сколько мы к ним не обращались, - сообщил "РГ" житель третьего этажа Валерий Браташов.

Это безобразие продолжается не год и не два, а длится уже почти пятнадцать лет. Куда только ни обращались жильцы - и в мэрию, и в надзорные органы, и в жилищную инспекцию, и в суд. Но два десятка моторов и кондиционеров как ни в чем не бывало гремят, свистят и вибрируют под окнами несчастных омичей. Помимо этого, люди испытывают и другие неудобства.

- Крышу ресторана подняли под самый подоконник, - жалуются жители второго этажа. - Хотя по правилам она должна находиться не выше уровня пола наших квартир. И теперь каждую зиму наши окна заваливает сугробами.

Чтобы хоть как-то защититься от шума, зимой омичи наглухо запечатывают окна. Но с наступление весны окна приходится открывать, к постоянному гулу вентиляторов и кондиционеров прибавляются вопли подгулявших завсегдатаев ресторана, звуки клаксонов и выхлопы автомобилей. Плюс запахи жареного мяса и рыбы. Согласно санитарным нормам, мангал можно размещать не ближе пятидесяти метров от дома. Но здесь гриль размещают жителей под самым носом.

- Многие соседи, особенно с маленькими детьми, не выдержав, уже съехали. Квартиры продают за полцены. А нам просто некуда деваться, и мы вынуждены терпеть весь этот кошмар, - жалуется жительница дома Наталья Покровская.

При этом специалисты контролирующих и правоохранительных органов вполне согласны с обитателями злосчастного дома - жить в таких условиях нельзя. В прошлом году судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда назначила строительно-техническую экспертизу, которая установила многократное превышение уровня шума. Рестораторов обязали устранить нарушения в срок до 30 июня 2018 года. Еще один суд - Куйбышевского района - в своем решении предписал поднять шумное вентиляционное оборудование на крышу высотки, как это предусмотрено строительными нормами. Однако хозяева ресторана судебные решения просто игнорируют. Жильцы дома обратились по этому поводу в службу судебных приставов.

- Там нам ответили, что ведомство завалено исполнительными исками, поэтому нашими проблемами смогут заняться нескоро. Мол, наберитесь терпения и подождите года два-три, - сетует Валерий Браташов.

Жители заявляют, что не намерены сидеть сложа руки. И будут обращаться во все инстанции. Они хотят наконец спокойно выспаться.

Комментарий

Светлана Гоненко, председатель Лиги профессионалов недвижимости:

- К сожалению, несоблюдение предпринимателями правил реконструкции - довольно распространенное явление. Наиболее проблемными являются объекты, построенные в прошлые годы, когда мнение жителей домов, на первых этажах которых располагались объекты коммерческой недвижимости, практически не учитывалось.

Сейчас ситуация изменилась. Для того чтобы увеличить площадь помещения (офиса, ресторана, магазина, аптеки), соорудить крыльцо, пристройку, внести любое другое изменение, затрагивающее общее имущество или земельный участок, владелец помещения сначала должен заручиться поддержкой большинства собственников квартир дома. В противном случае реконструкция будет считаться незаконной.

Впрочем, самовольная перестройка не имеет срока давности. И уже сложилась судебная практика, стимулирующая предпринимателей приводить коммерческую недвижимость в соответствие со строительными и санитарными нормами. В противном случае их могут оштрафовать. Кроме того, владельцы, незаконно реконструировавшие помещения, не смогут их продать, сдать в аренду, заложить, вести лицензионную и иную коммерческую деятельность. Объекты, попавшие в поле зрения надзорных органов, могут даже снести по решению суда.

Тем не менее многие предприниматели не торопятся приводить свои объекты в надлежащий вид. Дело это дорогостоящее, вывод коммуникаций наверх по вентиляционным шахтам может вылиться в сотни тысяч рублей. Однако сделать это коммерсантам все равно придется.

Кстати

С января 2019 года вступили в силу изменения к закону о тишине в многоквартирных домах. Согласно поправкам, россияне теперь могут безнаказанно шуметь в Новый год, за это наказывать не будут. В остальные праздничные и выходные дни соблюдать тишину необходимо в период с 22:00 до 10:00. В зависимости от характера нарушения закона о тишине, физических лиц могут оштрафовать на сумму от 500 до 5 000 рублей.