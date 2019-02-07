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07.02.2019 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стали известны первые итоги масштабных проверок бензина

Текст: Александра Воздвиженская
Первые итоги исследования бензина Аи-92 подвели Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего было проверено 60 АЗС - 24 сетевых (семь брендов) и 34 частных в Ставропольском крае. Роскачество проверило автозаправки на "левый" бензин и обнаружило его примерно в десяти процентах случаев (топливо не соответствует требованиям техрегламента и ГОСТу). Больше всего лукавят независимые заправки. Примерно у половины всех проверенных АЗС не было даже паспортов качества. Скоро станет известно, как обстоят дела в других регионах.

Фото: Pixabay
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"Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. - Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций".

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Данные о нарушениях передали в Росстандарт, который может в ближайшее время выписать заправщикам оборотный штраф.

Во время проверки кроме забора проб специалисты требовали на заправках Ставропольского края копию паспорта топлива. Ее не оказалось почти у половины АЗС, а там, где копии были, треть была просрочена.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Несоответствие топлива заявленному октановому числу (92) обнаружили только на одной АЗС, превышение концентрации оксигенатов - на пяти, кислорода - на трех, серы - на семи заправках. Примесей и воды не было обнаружено ни в одной из взятых проб.

Росстандарт подчеркивает, что наиболее частый источник фальсифицированного бензина на заправках Ставропольского края - это нефтебазы на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В ближайшее время аналогичные проверки обещают провести в других регионах.

Подробнее читайте в ближайшем номере "РГ"

Экономика Транспорт Бензин Госфонды и контрольные органы Роскачество Правительство Минпромторг Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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