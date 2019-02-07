Представители власти пытаются успокоить жителей Шимского района, протестующих против закрытия круглосуточного стационара в местной больнице. Недавно в поликлинике Шимска состоялся выездной прием специалистов Новгородской областной больницы - пациентов осмотрели эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, пульмонолог. Помогают ли такие акции в отсутствие специалистов на местах, корреспондент "РГ" поинтересовалась и у медиков,и у пациентов.

О том, что в Шимской центральной районной больницес 1 января больных лечат только в дневное время, "РГ - неделя" уже писала. Ранее весь второй этаж трехэтажного здания на Шелонской улице занимали службы круглосуточного стационара и палаты, в том числе детские. Теперь после ремонта на их место должна переехать поликлиника, а для пациентов оставлены восемь коек в отделении дневного пребывания. Здесь делают уколы, ставят капельницы, проводят другие медицинские манипуляции. Как говорят пациенты, в порядке живой очереди.

- Я сейчас прохожу курс лечения в дневном стационаре, - рассказывает жительница Шимска Александра Федоровна, - у меня целый букет заболеваний, в том числе после инсульта. На восемь мест - двадцать пациентов, и люди вынуждены ждать, когда освободится койка после предыдущего человека.

В области проблемы с нехваткой койко-мест не видят: по официальным данным, в Шимском районе их семнадцать, не так уж и мало. Но здесь есть опредленное лукавство: остальные койки находятся в больнице поселка Уторгош, который в тридцати с лишним километрах от Шимска.

Дело в том, что существует приказ Минздрава России от 27.02.2016 N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения", в соответствии с которым районная больница с круглосуточными койками предусмотрена для территорий с численностью населения от 20 тысяч до 100 тысяч человек. В Шимском муниципальном районе, согласно официальным данным, числится 11 361 житель.

Оставим за скобками тот факт, что в летнее время число жителей в районах увеличивается за счет дачников, в том числе из Москвы и Петербурга. Но стоит отметить, что только с 2002 по 2018 год население Шимского района сократилось почти на 10 процентов, население Новгородской области в целом за последние 10 лет - на 45 тысяч человек. Это четыре Шимских района!

- Уезжают те, кому медицинская помощь нужна постоянно, - рассказывают корреспонденту "РГ" жители Шимска. - Молодые увозят в крупные города и детей, и стариков. Остаются те, кому ехать некуда.

Транспортного сообщения между деревнями и райцентрами нет. Даже чтобы добраться до ФАПа, нужно нанимать соседа с машиной

Получается замкнутый круг: население сокращается - власти убирают "лишнюю" социальную инфраструктуру - и оставшиеся принимают решение переехать ближе к цивилизации.

Жители Шимска, может, были бы и не против того, чтобы лечиться в Новгороде. Но все упирается в транспортную доступность.

В день выездного приема кардиолог направила на плановую госпитализацию только одного пациента. По словам заведующей кардиологическим отделением Новгородской областной больницы Ольги Максимовой, особой необходимости в этом нет, человеку просто нужно плановое обследование: "Чтобы ему не мотаться к нам, полежит в стационаре". Но ведь "мотаться" теперь вынуждены все жители Шимского района, и не у всех есть на это силы.

- Чтобы приехать на прием, мне нужно успеть на автобус. Значит, встать в половине шестого утра и два километра пройти полем до автобусной остановки, - рассказывает Нина Ивановна, жительница одной из окрестных деревень. - Сейчас хожу с палкой, а как оно потом будет, не знаю.

Косвенно эти опасения разделяют и медики. Как говорит и. о. главврача Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен, до 90 процентов пациентов шимские врачи помещали в стационар не по медицинским, а по социальным показаниям: "Не может бабушка уехать в свою деревню вечером, и ее оставляют на ночь". Теперь такие пациенты, скорее всего, будут оттягивать визит к врачу до последнего.

Тем более что идти особо не к кому. По словам Ольги Максимовой, кардиолог шимцам не полагается - тоже, согласно нормативам, должен быть один на 20 тысяч населения. А терапевтов в амбулаторном звене не хватает везде. Зато в Шимской ЦРБ делают широкий спектр анализов. Правда, возят материалы на исследование не в областной центр, а в Санкт-Петербург. Медики говорят, так дешевле.

При этом в Новгородской области есть районы, где проживает всего четыре тысячи человек.

- Невозможно даже представить, что люди оставлены там, в отдаленных населенных пунктах, - возмущена Ольга Максимова. - Транспортного сообщения между деревнями и райцентрами нет. Даже чтобы добраться до фельдшерско-акушерского пункта, нужно нанимать соседа с машиной.

В региональном министерстве здравоохранения об этой проблеме знают. На вопрос "РГ" сообщили, что "правительством Новгородской области рассматривается вопрос о возможном изменении маршрутов и видов общественного транспорта для синхронизации с медицинским пациентопотоком". Пока без конкретики.

Тем временем

Ситуация с фельдшерско-акушерскими пунктами тоже неоднозначна, и виной тому опять же статистика. Из-за недостатка населения фельдшеров переводят на полставки - мол, недостаточно нагрузки для работы на полный день. Из пятнадцати фельдшеров Шимского района, которые работают сейчас, таких как минимум трое.

Кстати

После закрытия круглосуточного стационара новая напасть для шимцев - обещанный переезд поликлиники на его место. Пожилые люди этого очень боятся, ведь сейчас от автобусной остановки до поликлиники нужно пройти всего ничего, а до нового места в здании больницы - больше километра. По словам и. о. главного врача Шимской ЦРБ Татьяны Степановой, смета на ремонт уже есть, но поскольку проводить его планируется за счет спонсорской помощи, сроки окончания работ непредсказуемы. Здание поликлиники после переезда учреждения перейдет в муниципальную собственность. Проще говоря, для нужд медиков и пациентов оно служить больше не будет.