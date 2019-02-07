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07.02.2019 16:13
Рубрика: Легковые авто

В России началось производство обновленного Nissan Qashqai

Текст: Юрий Зубко
Nissan Qashqai - на первом плане. Фото: Юрий Зубко/ РГ Nissan Qashqai - на первом плане. Фото: Юрий Зубко/ РГ
Nissan Qashqai - на первом плане. Фото: Юрий Зубко/ РГ

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство нового кроссовера Qashqai.

Фото: Андрей Полухин / РГ
Кроссоверы Nissan подорожали в России

Внешне автомобиль изменился не очень кардинально: у него новая решетка радиатора и бампер, другие фары и "противотуманки". В салоне заменены руль и кресла.

В оснащение машины вошла система интеллектуальной остановки перед препятствием Forward Emergency Braking, помогающая водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, а также система обнаружения препятствий при движении задним ходом.

В то же время обещанной еще в прошлом году системы "полуавтопилота" пока на кроссовере не будет. Как заявил глава Nissan и Datsun в России Андрей Акифьев, ProPILOT появится, но несколько позже.

"Мы всерьез прорабатываем этот вопрос", - заявил он.

Инженеры провели работу по адаптации нового Qashqai к условиям российских дорог. Теперь модель лучше приспособлена к суровым зимам, ее шумоизоляция значительно улучшена, подвеска стала более комфортной.

Как ожидается, Nissan Qashqai предложат в России с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 115 сил, а также со 144-сильным двухлитровым агрегатом. Трансмиссии - шестиступенчатая "механика" или вариатор. А вот дизельного двигателя, судя по всему, не будет.

Фото: Виктор Смеюха / РГ
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Старт продаж намечен на конец марта - начало апреля. Ближе к этому времени и объявят цены на автомобиль. Но верхние комплектации пока не будут оснащаться "Яндекс.Авто", но в будущем эту проблему решат.

Сейчас кроссовер в базовой комплектации ХE с мотором 1,2 литра, агрегатированным "механикой", стоит 1 256 000 рублей, топовая версия обойдется в 1 889 000 рублей.

На пресс-конференции, которая прошла после торжественного старта производства Qashqai, представители Nissan подтвердили, что компания будет делать ставку в России на кроссоверы. В ближайшей перспективе на конвейер завода в Санкт-Петербурге встанет обновленный Murano.

Что касается пикапов, то пока Nissan не собирается входить в этот сегмент.

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