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07.02.2019 12:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму открыли еще один фрагмент трассы "Таврида"

Текст: Андрей Станкевич (Симферополь)

В Симферополе открыли для движения новый девятикилометровый участок объездной дороги от Дубков до Левадков, который в будущем станет фрагментом федеральной трассы "Таврида".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Крыму открыли новый участок трассы "Таврида"

Одновременно он является продолжением симферопольской объездной и позволяет, например, транспорту, следующему из Севастополя, миновать город по пути в Николаевку, Евпаторию, Армянск, Джанкой, Феодосию и пригороды Симферополя.

Дорогу должны были закончить еще в августе 2018-го, но, как сообщали власти республики, этому помешали судебные тяжбы с владельцем одого из земельных участков и перенос газовых сетей.

Временное ограничение скорости на трассе - 60 километров в час. Расчетная скорость - 120 километров в час. Стоимость проекта - шесть миллиардов рублей.

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