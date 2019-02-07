В Крыму открыли еще один фрагмент трассы "Таврида"

В Симферополе открыли для движения новый девятикилометровый участок объездной дороги от Дубков до Левадков, который в будущем станет фрагментом федеральной трассы "Таврида".

Одновременно он является продолжением симферопольской объездной и позволяет, например, транспорту, следующему из Севастополя, миновать город по пути в Николаевку, Евпаторию, Армянск, Джанкой, Феодосию и пригороды Симферополя.

Дорогу должны были закончить еще в августе 2018-го, но, как сообщали власти республики, этому помешали судебные тяжбы с владельцем одого из земельных участков и перенос газовых сетей.

Временное ограничение скорости на трассе - 60 километров в час. Расчетная скорость - 120 километров в час. Стоимость проекта - шесть миллиардов рублей.