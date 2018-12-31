Новости

Губернатор Челябинской области возглавил штаб после ЧП в Магнитогорске 10:28
Лев растерзал 22-летнюю стажерку в зоопарке Северной Каролины 10:27
Трасса "Таврида" связала Керчь и Симферополь 10:12
Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске 09:44
Можно ли обогреть машину комнатным радиатором отопления 09:40
СК назвал приоритетную версию причины взрыва в Магнитогорске 09:20
В США хотят разрешить использовать останки людей в качестве удобрений 09:14
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году 09:08
СКР: По факту взрыва в Магнитогорске возбуждено уголовное дело 08:29
США официально покинули ЮНЕСКО 08:11
В Магнитогорске при обрушении подъезда в жилом доме погибли трое 07:53
Глава МЧС Евгений Зиничев вылетит в Магнитогорск в связи с ЧП 07:44
Первыми встретят 2019 год жители Чукотки и Камчатки 07:40
Хабаровчане встретят Новый год на набережной с президентом 07:14
В Техасе неизвестный расстрелял машину с детьми 06:53
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд жилого дома 06:38
Сенатор США: Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии 06:09
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом 05:30
Семьям погибших под лавиной в Хабаровском крае выплатят по 1 млн руб 05:30
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла 05:05
Баскетболисты ЦСКА встретят Новый год лидерами Единой лиги 04:54
В Забайкалье два человека погибли при столкновении трех автомобилей 04:50
Умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов 04:49
В Канаде два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем 04:33
Известна половина участников "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу 04:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
31.12.2018 10:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трасса "Таврида" связала Керчь и Симферополь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

Сегодня в Крыму в 10 часов утра на первом участке трассы "Таврида" длиной 70,8 километра от Керчи до села Батальное запущено автомобильное движение. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика "ВАД" Григорий Назаров.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
Видео: В Крыму презентовали виртуальный тур по трассе "Таврида"

Как уточнил он, в последние недели на отдельных участках от Керчи до Феодосии автомобили уже перенаправили по новому асфальту, но еще не было открыто движение по обходам Горностаевки, Фонтана, Ерофеево и Батального. А сегодня дорога сдана в эксплуатацию целиком.

В итоге же, как и обещали дорожники, к 1 января 2019 года участок трассы "Таврида" в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя теперь можно проехать целиком. Накануне были открыты абсолютно новые второй и третий отрезки трассы - 85,6 километра от Батального до Белогорска. Теперь дорога идет в обход Старого Крыма и других населенных пунктов. А с 29-го декабря транспорт поехал по четвертому этапу трассы протяженностью в 27,5 километра от Белогорска до Симферополя, который открыл глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, полностью строительство трассы "Таврида" в четырехполосном исполнении будет завершено в 2020 году. Ее общая протяженность - 250,7 километра, из которых 237,5 идет по территории Республики Крым, 13,2 - по Севастополю. Сейчас готовность трассы составляет 51 процент. В последние три дня движение открыто на четырех из семи участков трассы. Пятый и шестой этапы протянут до административной границы Сеывастополя, а седьмой пройдет по городу федерального значения.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетит в Магнитогорск в связи с ЧП
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
Умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов
Сенатор США: Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии
Появилось новое видео испытаний гиперзвукового "Авангарда"