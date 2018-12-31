Трасса "Таврида" связала Керчь и Симферополь

Сегодня в Крыму в 10 часов утра на первом участке трассы "Таврида" длиной 70,8 километра от Керчи до села Батальное запущено автомобильное движение. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика "ВАД" Григорий Назаров.

Как уточнил он, в последние недели на отдельных участках от Керчи до Феодосии автомобили уже перенаправили по новому асфальту, но еще не было открыто движение по обходам Горностаевки, Фонтана, Ерофеево и Батального. А сегодня дорога сдана в эксплуатацию целиком.

В итоге же, как и обещали дорожники, к 1 января 2019 года участок трассы "Таврида" в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя теперь можно проехать целиком. Накануне были открыты абсолютно новые второй и третий отрезки трассы - 85,6 километра от Батального до Белогорска. Теперь дорога идет в обход Старого Крыма и других населенных пунктов. А с 29-го декабря транспорт поехал по четвертому этапу трассы протяженностью в 27,5 километра от Белогорска до Симферополя, который открыл глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, полностью строительство трассы "Таврида" в четырехполосном исполнении будет завершено в 2020 году. Ее общая протяженность - 250,7 километра, из которых 237,5 идет по территории Республики Крым, 13,2 - по Севастополю. Сейчас готовность трассы составляет 51 процент. В последние три дня движение открыто на четырех из семи участков трассы. Пятый и шестой этапы протянут до административной границы Сеывастополя, а седьмой пройдет по городу федерального значения.