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07.02.2019 15:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Парк есть - парковаться негде

У мыса Фиолент появилось новое общественное пространство
Текст: Юлия Крымова
Российская газета - Неделя - Крым № 27(7785)
В Севастополе открыли новый парк у мыса Фиолент. Территорию близ Свято-Георгиевского монастыря реконструировали по федеральной целевой программе.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Раньше там был пустырь с отвалами грунта и редкими деревцами. Летом на территории оставляли машины посетители Яшмового пляжа, зимой она пустовала.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Путь к монастырю и пешеходные дорожки строители вымостили плиткой, на краю обрыва поставили ограждение, на видовых площадках разместили скамейки, откуда можно любоваться фиолентовской панорамой и морем. В парке появились навесы, чайный павильон, множество фонарей, туалеты, пандусы для колясок. Сохранены все деревья и посажены новые, для чего специально завезли грунт, ведь парк разбивали на голой скале. К клумбам подведена система полива, и уже весной в них начнут высаживать цветы.

В первые же выходные севастопольцы устроили новому парку проверку - сотни человек приехали гулять семьями.

- Не сравнить с тем, что было раньше, очень красиво и удобно, будем теперь гостей привозить - хвастаться, - делится горожанка Мария Зенцова.

У парка оказался один серьезный минус - нехватка мест для парковки. На территории есть 55 паркомест, в том числе для инвалидов. Но этого оказалось недостаточно даже в феврале. Все подъездные пути были заставлены машинами. А летом, когда туристы массово поедут на Яшмовый пляж, возникнет транспортный коллапс. К пляжу и монастырю ведет узкая грунтовая дорога. Чиновники обещают ее отремонтировать, но о создании дополнительной парковки речи не идет.

Тем временем

Подрядчик, который построил парк у мыса Фиолент, также выполняет реконструкцию севастопольского парка Победы. Объект следовало сдать до конца 2018 года, но два подрядчика с заданием не справились, поэтому был выбран третий - компания "Ривьера". Сейчас идет активное строительство, к 9 мая обещают открыть центральную аллею, а к лету - весь парк. Тем временем городские власти добились возврата аванса на сумму 205 миллионов рублей, который был выплачен предыдущему подрядчику, но не освоен.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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