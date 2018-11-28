В Севастополе почти одновременно остановилась реконструкция двух важных для жителей общественных пространств - парка Победы и сквера на Матросском бульваре. Первый строится на средства федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, второй - за счет мецената, но теперь оба могут превратиться в долгострои.

Для парка Победы власти будут искать уже третьего подрядчика. До сих пор амбициозный проект за миллиард рублей с аллеей из 15 фонтанов не реализован.

На прошлой неделе подрядчику направили уведомление об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, а срок сдачи парка перенесли на май 2019 года.

Как сообщили в правительстве города, контракт расторгнут из-за систематического невыполнения условий и отставания от графика. Реконструкция должна была завершиться к концу 2018 года, но не проведено и половины работ. Подрядчик - ООО "Глассок Крым" - за год освоил 306 миллионов рублей. Оставшиеся 802 миллиона достанутся другому исполнителю, которого выберут на конкурсной основе.

- Предлагается провести закупку в 2018 году, определить нового исполнителя и завершить все до 9 мая 2019 года, - сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Михаил Демиденко.

Были нарекания и к качеству, но пока неизвестно, будут ли исправлены нарушения, и кем.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, достройку парка сейчас обсуждают с несколькими крупными строительными компаниями, в том числе с подрядчиком строительства аэродрома Бельбек - Главным военно-строительным управлением N7.

Чиновники объяснили задержки тем, что проект был скорректирован по просьбе общественности - из него исключили несколько спортплощадок и ограждение вокруг парка. Однако эти правки не пришлось бы вносить, если бы общественность привлекли на стадии подготовки проекта. Как бы то ни было, исправленный проект был заново направлен на госэкспертизу, время было упущено.

А тем временем у подрядчика возникли проблемы с налоговой службой и ФАС, которые обратились с исками в суды. Возможно, это и помешало вовремя выполнить обязательства по контракту.

Между тем стало известно о разрыве контракта на реконструкцию Матросского бульвара в самом центре города, которую выполняет благотворительный фонд "35-я береговая батарея". В 2017 году власти Севастополя провели закупку стоимостью ноль рублей, и, так как других желающих взять на себя расходы не нашлось, подписали контракт с фондом. Работы начались прошлой весной и должны были продлиться до конца 2021 года.

Но в ноябре у чиновников вдруг появились претензии. Как сообщили в правительстве города, разрешение на строительство подрядчику не было оформлено, объект не встал на учет в Севгосстройнадзор, но несмотря на это, были снесены шесть объектов капитального строительства, находящихся в собственности города. Возникли вопросы и к проекту.

С понедельника работа на Матросском бульваре остановилась, подрядчику предписали отчитаться о выполненных работах и освободить территорию.

- Госорганы не знают, что реализуется на Матросском бульваре, - заявил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. - Прежде необходимо получить согласованный общественностью проект.

Он не уточнил, за чей счет все будет завершено - бюджета или другого мецената. Но подрядчик уже заменил инженерные сети и приступил к восстановлению подпорных стен. По словам директора фонда Петра Николаева, демонтированные аварийные здания летнего кинотеатра, кафе и туалета вообще не стояли на балансе города, а значит получить разрешение на их снос было невозможно, власть затягивала этот процесс. Их решили убрать, чтобы завершить реконструкцию к лету 2019 года. А так как члены городского правительства входят в наблюдательный совет реконструкции Матросского бульвара, все работы выполнялись с их ведома.

- По договору мы выполнили обязательство подготовить и согласовать проект, после чего заказчик - ГБУ "Парки и скверы" - должен был получить все необходимые разрешения на реконструкцию и строительство, но не сделал этого, - говорит депутат Заксобрания Севастополя Михаил Чалый.

Фонд с претензиями не согласен и будет оспаривать их в суде. А чиновникам придется искать другой источник финансирования - выделять деньги из бюджета, отказавшись от благотворительного контракта, было бы странно.

Прямая речь

Юлия Кокарева, председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя:

- Исполнение ФЦП за девять месяцев 2018 год составило около 16 процентов - 1,7 из 11,7 миллиарда рублей. Впереди департаменты транспорта и образования, остальные распорядители отстают. Крупные инфраструктурные объекты, которые необходимы городу, к сожалению, не строятся. Это парк Победы, очистные сооружения "Южные". Также не разрабатывается генплан. Это объекты ФЦП, которые влияют на развитие экономики города.