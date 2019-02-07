Ветерану войны в Афганистане Юрию Трофимову после 29 лет ожидания и долгих судебных тяжб предоставили однокомнатную квартиру в Севастополе по договору соцнайма. Он вместе с семьей готовится к переезду на улицу Шевченко в новый микрорайон.

- Квартира хорошая, полностью готова, линолеум лежит, вода из крана течет, осталось на мебель накопить, - поделился Юрий с "РГ". - Районом я доволен. Думал, дом будет где-то на отшибе, но рядом все есть: и детский сад, и магазины. Здесь бы начинать жить. Мы очень рады, но все равно опасаемся: вдруг возникнет еще какое-то распоряжение.

"РГ" рассказывала о парадоксальной ситуации, в которой оказались Юрий Трофимов и другие льготники, в статье "Филькин сертификат" в номере от 1 ноября 2018 года. В 2014 году власти города выдали сертификаты на получение жилья воинам-афганцам, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, многодетным семьям. Но заселиться на обещанные квадратные метры люди не смогли - у квартир оказались другие владельцы, а у правительства Севастополя не нашлось никаких документов на жилплощадь. Позднее новые чиновники объявили, что их предшественники выдали сертификаты по ошибке. Мол, у льготников не было внеочередного права на жилье, они должны стоять в общей очереди.

Юрию Трофимову помогли в городской прокуратуре. В суде прокуратура доказала, что чиновники незаконно исключили его из льготной очереди, сославшись на статью 57 Жилищного кодекса РФ - дескать, в ней нет категории, к которой относится Трофимов. Он встал на квартирный учет еще при СССР и как военнослужащий, получивший травмы, увечья в ходе боевых действий, претендовал на жилье вне очереди. На Украине действовали те же правила, но за 23 года квартирой его так и не обеспечили. В России его статус инвалида, ветерана боевых действий был подтвержден, а проживал он в непригодных условиях.

- Объем прав, который существовал у жителей полуострова на момент вхождения в РФ, не может быть уменьшен, - пояснила прокурор отдела прокуратуры Севастополя Анастасия Ведмидь. - Кроме того, к Трофимову применимы переходные положения Жилищного кодекса РФ, согласно которым нельзя исключить из очереди граждан, принятых на учет до 01.03.2005 - даты вступления в силу ЖК РФ.

Дело прошло три судебные инстанции. Районный суд встал на сторону ветерана, но департамент капитального строительства выиграл апелляцию. Точку в деле поставил Президиум Севастопольского городского суда - от отменил апелляционное решение и обязал предоставить ветерану боевых действий благоустроенное жилое помещение.

Однако чиновники не спешили исполнять вступившее в силу решение суда. Уже после публикации статьи, в редакцию "РГ" с опозданием пришел ответ замдиректора департамента капитального строительства Владимира Еременко. Он сообщал, что Трофимов стоит в очереди под номером 1159 и не относится к внеочередникам согласно ЖК РФ.

"Предоставление жилья Трофимову во внеочередном порядке противоречит конституции и повлечет нарушение прав других граждан", - сообщил Еременко.

Чиновник также написал, что департамент не получил извещение о рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, а значит будет подана жалоба в Верховный суд РФ на процессуальное нарушение. Однако дело не рассматривалось в Верховном суде.

- Когда решение суда вступило в силу, никакой реакции департамента не было, - рассказал Юрий Трофимов. - Я отправил запрос и получил ответ, что подана жалоба в Верховный суд. Но оттуда никаких уведомлений не поступило. А потом вдруг позвонила начальник управления жилищной политики Севастополя и сказала срочно приезжать. Мне показали квартиру и сразу подписали договор соцнайма. Получается, если хотят, там могут очень быстро работать. Хотелось бы надеяться, что городские власти помогут решить жилищные вопросы ветеранов.