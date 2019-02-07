Франция готова сотрудничать с Уралом в сферах транспорта и экологии

Франция проявляет заинтересованность в сотрудничестве со Средним Уралом в сферах транспорта, экологии, аэрокосмической отрасли. Такие намерения обозначил сегодня в Екатеринбурге генконсул Пьер-Ален Коффинье.

По его словам, в вопросах взаимодействия европейская страна будет опираться на работу Уральской торгово-промышленной палаты.

"Сфер деятельности по развитию совместного сотрудничества очень много. К примеру, транспортная, индустриальная, скоростные электротранспортные сети. Также, вы заинтересованы в сотрудничестве в сфере экологии. Как раз на этом мы и сконцентрируем наше внимание в этом году", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что передает советнику по экономическим вопросам посольства в Москве информацию, касающуюся выставок (таких как "Иннопром", страной-партнером которого в 2019 году станет Турция), которые будут проводиться в Свердловской области регионе.

Кстати

Пьер-Ален Коффинье приступил к работе в декабре 2018 года. В зоне ответственности нового консула - весь Уральский федеральный округ.