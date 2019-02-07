Новости

В Дагестане и Подмосковье задержаны 30 фальшивомонетчиков 10:38
Легкоатлетка Кирдяпкина дисквалифицирована на три года 10:38
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин 10:35
Видео: В Беларуси снимают фильм о Янке Купале 10:33
Посол: Россия не обсуждает с Токио передачу Курильских островов 10:31
Выставка "Неотчуждаемое" откроется на Российском инвестиционном форуме 10:26
Стену рухнувшего подъезда в Магнитогорске украсят 39 белых птиц 10:25
СМИ: В Южной Корее появится гигантская судостроительная компания 10:25
У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь 10:20
В Москве нашли клад из медных и серебряных монет 10:15
На станции метро "Автозаводская" пассажира ранили ножом 10:15
В Кургане сгорел автобус 10:00
Новое массовое вымирание видов связали с потреблением мяса 09:58
В Нижнем Новгороде в ДТП с автобусом пострадали 13 человек 09:55
В Кузбассе возбудили дело о гибели ребенка при пожаре 09:53
В Перми полиция штурмом взяла нелегальный дом престарелых 09:50
В Японии неизвестный пытался силой прорваться на территорию минобороны 09:39
В Хабаровском крае сошло еще несколько оползней 09:32
Moody’s оценило влияние санкций США против Венесуэлы на "Роснефть" 09:15
Google отчитался о количестве запросов на блокировку ссылок 08:56
Клинтон назвала выход США из ДРСМД "подарком Путину" 08:43
Медведчук увидел схему в большом числе кандидатов в президенты Украины 08:41
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы 08:26
МКБ и Совкомбанк хотят выкупить Азиатско-Тихоокеанский банк 07:59
Два человека стали жертвами обрушения дома в Стамбуле 07:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 10:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

Текст: Екатерина Призова

Уроженец Тюмени биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз: у 31-летнего спортсмена и его супруги Луизы Сабитовой родилась дочка.

Девочку назвали Мира. "Это невероятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Шипулин выступил в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"

Это второй ребенок пары: в 2015 году на свет появился первенец - Дима.

В 2010 году Антон Шипулин в составе команды стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Ванкувере: российская четверка уступила в борьбе за "серебро" команде Австрии 0,2 секунды. В 2014 году в составе российской мужской эстафетной команды биатлонист стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x7,5 км.

В конце прошлого года Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере: в дуэте с Екатериной Юрловой-Перхт он выступил на "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🎀ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ🎀 ⠀ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ В нашей семье появилась лапочка-дочка! Господи, благодарю🙏 Это поистине Чудо, Волшебство как хотите называйте! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ⠀ Спасибо моему мужу, нашим родителям и близким❤️ ⠀ И конечно роддому Парацельс💚 Моему уже родному врачу Ильиных В.В. Всем кто принимал участие!

Публикация от 𝓢𝓱𝓲𝓹𝓾𝓵𝓲𝓷𝓪_𝓛𝓾𝓲𝔃𝓪 (@shipulina_luiza)

Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Нижнем Новгороде в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"
Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты
Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией