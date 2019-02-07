У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

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Сегодня в нашей семье еще одно чудо! 👨👩👧👧❤🙏И зовут ее Мира 3634гр. и 55 см. Это невороятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент.спасибо любимой жене @shipulina_luiza за дочку и огромное спасибо за такую возможность @clinica_paracels 🙏🙏🙏
Уроженец Тюмени биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз: у 31-летнего спортсмена и его супруги Луизы Сабитовой родилась дочка.
Девочку назвали Мира. "Это невероятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.
Это второй ребенок пары: в 2015 году на свет появился первенец - Дима.
В 2010 году Антон Шипулин в составе команды стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Ванкувере: российская четверка уступила в борьбе за "серебро" команде Австрии 0,2 секунды. В 2014 году в составе российской мужской эстафетной команды биатлонист стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x7,5 км.
В конце прошлого года Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере: в дуэте с Екатериной Юрловой-Перхт он выступил на "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене.
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🎀ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ🎀 ⠀ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ В нашей семье появилась лапочка-дочка! Господи, благодарю🙏 Это поистине Чудо, Волшебство как хотите называйте! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ⠀ Спасибо моему мужу, нашим родителям и близким❤️ ⠀ И конечно роддому Парацельс💚 Моему уже родному врачу Ильиных В.В. Всем кто принимал участие!