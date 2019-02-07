У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

Уроженец Тюмени биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз: у 31-летнего спортсмена и его супруги Луизы Сабитовой родилась дочка.

Девочку назвали Мира. "Это невероятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Это второй ребенок пары: в 2015 году на свет появился первенец - Дима.

В 2010 году Антон Шипулин в составе команды стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Ванкувере: российская четверка уступила в борьбе за "серебро" команде Австрии 0,2 секунды. В 2014 году в составе российской мужской эстафетной команды биатлонист стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x7,5 км.

В конце прошлого года Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере: в дуэте с Екатериной Юрловой-Перхт он выступил на "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене.