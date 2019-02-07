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07.02.2019 15:02
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Уральские геологи уточнили место, где находится восточный край Европы

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые определили более точное местоположение самой крайней восточной точки Европы. По новым данным, она находится между ЯНАО и Коми, неподалеку от озера Малое Щучье.

Фото: Фаламов/РИА Новости
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Как пояснил директор центра камня УГГУ (Екатеринбург) Фират Нурмухаметов, несколько лет российско-белорусская экспедиция посетила три крайние точки (в Норвегии, Португалии и в Испании), а на месте четвертой (российской) предполагалось установить реальный памятный знак. Так в 2003-м на границе регионов появилась стела из нержавеющего металла, которая, к сожалению, простояла недолго: местные жители ее сломали.

Сама же крайняя восточная точка хотя и была зафиксирована, но не имела законного статуса. Тем более, позднее исследователи уточнили ее местоположение. "По описаниям, которые вел геолог, координаты не совпали с той точкой, которую белорусы отмечали. Примерно 800 метров в стороне", - рассказал Нурмухаметов агентству РИА Новости.

Теперь одна из целей ученых - сделать это уникальное место своеобразным центром притяжения, туристической достопримечательностью.

По словам главного редактора журнала "Уральский следопыт" Максима Фирсова, на этот счет ведутся переговоры с правительством Ямала. А поскольку 2019-й как раз объявлен годом туризма, есть шанс, что арт-объект на самой восточной точке Европы все-таки появится.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад УрФО ЯНАО УрФО Свердловская область Екатеринбург СЗФО Республика Коми
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