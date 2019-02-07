Уральские геологи уточнили место, где находится восточный край Европы

Ученые определили более точное местоположение самой крайней восточной точки Европы. По новым данным, она находится между ЯНАО и Коми, неподалеку от озера Малое Щучье.

Как пояснил директор центра камня УГГУ (Екатеринбург) Фират Нурмухаметов, несколько лет российско-белорусская экспедиция посетила три крайние точки (в Норвегии, Португалии и в Испании), а на месте четвертой (российской) предполагалось установить реальный памятный знак. Так в 2003-м на границе регионов появилась стела из нержавеющего металла, которая, к сожалению, простояла недолго: местные жители ее сломали.

Сама же крайняя восточная точка хотя и была зафиксирована, но не имела законного статуса. Тем более, позднее исследователи уточнили ее местоположение. "По описаниям, которые вел геолог, координаты не совпали с той точкой, которую белорусы отмечали. Примерно 800 метров в стороне", - рассказал Нурмухаметов агентству РИА Новости.

Теперь одна из целей ученых - сделать это уникальное место своеобразным центром притяжения, туристической достопримечательностью.

По словам главного редактора журнала "Уральский следопыт" Максима Фирсова, на этот счет ведутся переговоры с правительством Ямала. А поскольку 2019-й как раз объявлен годом туризма, есть шанс, что арт-объект на самой восточной точке Европы все-таки появится.