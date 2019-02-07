Возбуждено дело по факту взрыва на месторождении в Югре

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 216 УК РФ) по факту взрыва в Югре и гибели человека.

Напомним, накануне вечером приблизительно в пятистах метрах от дороги на Ян-Лорское месторождение во время ремонтных работ на участке конденсатопровода произошла разгерметизация. Последовал выброс конденсата газа и взрыв.

"Погиб работник 1966 года рождения. Еще один считается пропавшим, его поиски продолжаются", - передает пресс-служба Следственного комитета автономного округа. Оба - жители Сургута.

В результате инцидента пострадал еще один человек, житель Уфы: водитель находившегося рядом спецтранспорта получил небольшие травмы, от госпитализации он отказался. "Его осмотрели в Сургутском травматологическом центре, после чего перевели на амбулаторное лечение", - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

"Участок на момент происшествия находился в ремонте. Работа по ликвидации последствий ведется службами самого предприятия", - уточнили в департаменте общественных и внешних связей регионального правительства.