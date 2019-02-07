Россия ответила на новость о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

Появление данных о третьем подозреваемом по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери является очередным информационным вбросом британских спецслужб. Такого мнения придерживаются в посольстве РФ в Лондоне.

"Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на "информированные источники", - заявил представитель дипмиссии, которого цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, периодическое появление в СМИ материалов об инциденте в Солсбери позволяет регулярно напоминать аудитории о "применении Россией химического оружия". Лондон может использовать эту тему для отвлечения внимания от внутренних британских проблем, включая вопрос о выходе из Евросоюза.

Ранее британская пресса сообщила, что в стране по-прежнему может находиться россиянин по имени Сергей Федоров, который якобы принимал участие в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года.

Журналисты пишут, что мужчина отменил вылет в РФ и не стал покидать пределы Туманного Альбиона. В страну он прибыл одновременно с Русланом Бошировым и Александром Петровым, которых Лондон считает офицерами ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению.