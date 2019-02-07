Российские керлингисты едут за золотом на юношеский фестиваль в Сараево

На XIV Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале в Сараево в керлинге будет разыгран всего один комплект наград - в миксте. При этом у России достаточно сильная и сбалансированная команда, целью которой является золото. Об этом в интервью Службе информации Олимпийского комитета России рассказала тренер сборной РФ по данному виду спорта Анна Трухина.

По ее словам, в команде три спортсмена 2003 года рождения представляют Иркутскую область: Валерия Денисенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков, а Дмитрий Логвин 2004 года рождения - Санкт-Петербург.

"Хочу заметить, что иркутские ребята уже неоднократно становились чемпионами Сибирского Федерального округа, - говорит Анна Трухина. - Вся четверка стала чемпионами или призерами первенства России до 19 лет в составах своих региональных команд. Они уже сейчас заметно выделяются на фоне сверстников. Но это только начало спортивного пути, и каждому предстоит еще изрядно попотеть на тренировках, чтобы доказать свою состоятельность. Шансы пробиться в элиту есть у всех, особенно у Валерии Денисенко и Николая Лысакова. Их безошибочная игра - залог успеха сборной России. Если они прикатаются, привыкнут ко льду, соперникам не позавидуешь!"

Между тем в групповом турнире в Сараево россияне стартуют 11 февраля матчами с Чехией и Турцией, а затем предстоят игры против Австрии, Дании, Венгрии и Великобритании. При этом, как подчеркивает тренер, соперники для наших ребят являются "темными лошадками".

"Это во взрослом спорте о соперниках все известно заранее - кто в команде лидер, какие у кого сильные и слабые стороны, - отмечает она. - А когда речь идет о детях, можно говорить только о работе с резервом в той или иной стране. Точно знаю, что большое внимание развитию детского керлинга уделяется в Чехии. Пока же все команды являются для нас "темными лошадками". Будем корректировать свои действия по ходу турнира, попутно изучая соперников. Групповой раунд скоротечен - 6 матчей за четыре дня, но ребят такими нагрузками не удивить. Это обычный формат на любых соревнованиях".

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Обращение к спортсменам президента ОКР Станислава Позднякова

"От имени Олимпийского комитета России хочу поздравить Вас с предстоящим участием в XIV Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале! - заявил глава ОКР. - Как известно, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК) под эгидой МОК на 19 лет раньше юношеских Олимпийских игр и за 24 года до проведения I Европейских игр. ЕЮОФ - это популярные соревнования для юных спортсменов, представляющих страны Европы. Для многих из Вас это первый шаг на пути к заветным вершинам. Такие соревнования не похожи на другие старты. Поэтому приобретенный в Сараево опыт останется с Вами навсегда и поможет приблизиться к реализации главной мечты. За примером далеко ходить не надо. Участницей предыдущего зимнего ЕЮОФ была Алина Загитова. В турецком Эрзуруме она с огромным преимуществом выиграла турнир фигуристок, а спустя год в Пхенчхане стала олимпийской чемпионкой!"

В этой связи Станислав Поздняков пожелал участникам ЕЮОФ-2019 "достичь не менее достойных высот! А еще - получить удовольствие от уникальной атмосферы этих соревнований и общения со сверстниками из других стран!"